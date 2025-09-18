Suscribirse

Se oficializa lesión de “ligamento interno” en el Bayern Múnich de Luis Díaz: pasó en Champions

Este jugador es habitual titular en el conjunto alemán.

Redacción Deportes
19 de septiembre de 2025, 3:26 a. m.
Bayern's Luis Diaz, second left, celebrates after scoring his side's second goal during the Bundesliga soccer match between FC Augsburg and FC Bayern Munich in Augsburg, Germany, Aug. 30, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader)
Luis Díaz con Bayern Múnich. | Foto: AP

Tras el duelo vs. Chelsea de Inglaterra, que acabó 3 goles a 1 a favor de Bayern Múnich, el equipo alemán, en el que juega el colombiano Luis Díaz, anunció la lesión ligamentaria de uno de sus jugadores.

El futbolista que se lesionó una de sus rodillas fue el lateral izquierdo Josip Stanišić. Se desconoce, por ahora, el tiempo que estará fuera de las canchas el jugador.

Contexto: Luis Díaz le deja mensaje a Vincent Kompany tras debut con Bayern Múnich en Champions: fue claro

“El FC Bayern no podrá contar con Josip Stanišić por el momento. El defensa sufrió una lesión parcial del ligamento interno de su rodilla derecha durante la victoria en el primer partido de la fase de liga de la Champions League contra el Chelsea FC (3-1). Este ha sido el diagnóstico tras las pruebas realizadas por el departamento médico del FC Bayern”, indicó el club.

El director técnico belga, Vincent Jean Mpoy Kompany, tras esta lesión, deberá tomar cartas en el asunto para reemplazar a Josip Stanišić. Los hinchas del Bayern Múnich esperan una pronta recuperación del jugador.

Siguiendo con temas relacionados con el equipo del colombiano Lucho Díaz, el portero Manuel Neuer entró a la exclusiva lista de jugadores más veteranos en jugar Liga de Campeones de Europa.

“Manuel Neuer es sinónimo de superlativos. Desde hace más de quince años, ha redefinido la posición de portero como nadie: con reflejos que le permiten realizar paradas espectaculares, con una calma y una presencia que desesperan incluso a los delanteros más letales, y con una cantidad de récords que ya lo han convertido en leyenda. Incluso con 39 años, el capitán del FC Bayern sigue dominando su especialidad”, reseñó la institución.

Luis Díaz recibiendo la bienvenida por parte de Manuel Neuer
Luis Díaz y Manuel Neuer. | Foto: FC Bayern

“En la victoria por 3-1 ante el Chelsea en el estreno de la Champions League, escribió otro capítulo memorable en su extraordinaria carrera: con 39 años y 174 días, Neuer se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un partido de Champions con el FC Bayern”, añadió.

Manuel Neuer, sin lugar a dudas, es uno de los mejores arqueros en la historia del Bayern Múnich y del fútbol mundial. Es multicampeón con su club y supo ganar el Mundial 2014 con Alemania.

Contexto: Revelan “negociaciones” en el Bayern Múnich de Luis Díaz: directivo cuenta cómo va la gestión

“Además, ante el Chelsea celebró su victoria número 100 en la máxima competición de clubes de Europa. Solo otros tres jugadores en la historia lo han conseguido: Cristiano Ronaldo, su excompañero Thomas Müller y el portero español Iker Casillas”, sentenció la escuadra bávara sobre el portero, entre otras cosas más.

