Tras el duelo vs. Chelsea de Inglaterra, que acabó 3 goles a 1 a favor de Bayern Múnich, el equipo alemán, en el que juega el colombiano Luis Díaz, anunció la lesión ligamentaria de uno de sus jugadores.

El futbolista que se lesionó una de sus rodillas fue el lateral izquierdo Josip Stanišić. Se desconoce, por ahora, el tiempo que estará fuera de las canchas el jugador.

“El FC Bayern no podrá contar con Josip Stanišić por el momento. El defensa sufrió una lesión parcial del ligamento interno de su rodilla derecha durante la victoria en el primer partido de la fase de liga de la Champions League contra el Chelsea FC (3-1). Este ha sido el diagnóstico tras las pruebas realizadas por el departamento médico del FC Bayern”, indicó el club.

El director técnico belga, Vincent Jean Mpoy Kompany, tras esta lesión, deberá tomar cartas en el asunto para reemplazar a Josip Stanišić. Los hinchas del Bayern Múnich esperan una pronta recuperación del jugador.

ℹ️ Der FC Bayern muss vorerst auf Josip Stanišić verzichten: https://t.co/BQCq8JIhOF 🔗



Der Defensivspieler hat sich beim Champions League-Auftaktsieg über den FC Chelsea eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk zugezogen.



Gute Besserung, Stani! ❤️‍🩹 pic.twitter.com/GtfRjlgDMh — FC Bayern München (@FCBayern) September 18, 2025

Siguiendo con temas relacionados con el equipo del colombiano Lucho Díaz, el portero Manuel Neuer entró a la exclusiva lista de jugadores más veteranos en jugar Liga de Campeones de Europa.

“Manuel Neuer es sinónimo de superlativos. Desde hace más de quince años, ha redefinido la posición de portero como nadie: con reflejos que le permiten realizar paradas espectaculares, con una calma y una presencia que desesperan incluso a los delanteros más letales, y con una cantidad de récords que ya lo han convertido en leyenda. Incluso con 39 años, el capitán del FC Bayern sigue dominando su especialidad”, reseñó la institución.

Luis Díaz y Manuel Neuer. | Foto: FC Bayern

“En la victoria por 3-1 ante el Chelsea en el estreno de la Champions League, escribió otro capítulo memorable en su extraordinaria carrera: con 39 años y 174 días, Neuer se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un partido de Champions con el FC Bayern”, añadió.

Manuel Neuer, sin lugar a dudas, es uno de los mejores arqueros en la historia del Bayern Múnich y del fútbol mundial. Es multicampeón con su club y supo ganar el Mundial 2014 con Alemania.