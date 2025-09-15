Revelan “negociaciones” en el Bayern Múnich de Luis Díaz: directivo cuenta cómo va la gestión

En junio de 2026, vence el contrato del defensa central francés Dayot Upamecano, quien comparte en Bayern Múnich de Alemania con el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

Teniendo en cuenta que no falta mucho para que acabe el contrato del defensa, en el entorno del conjunto bávaro ya se habla de una posible extensión del vínculo.

De hecho, en las últimas horas, sobre este asunto, hizo referencia Maximilian Michael Eberl, director deportivo del Bayern Múnich. Eberl reveló que las negociaciones ya se están ejecutando.

Pero eso sí, no se guardó nada al decir que las charlas no han avanzado mucho, lo cual actualmente no significa nada negativo. En las próximas semanas se podrían finiquitar las conversaciones para que el galo renueve su contrato con Bayern Múnich.

Dayot Upamecano con Francia. | Foto: AP

“Las negociaciones se están llevando a cabo… en francés. Muy bien. No sé más francés que eso. Por eso aún no hemos avanzado nada (risas)“, manifestó Maximilian Michael en AZ.

Dayot Upamecano, que sabe lo que es vestir los colores de la selección de Francia, es habitual titular en Bayern Múnich, por lo que estaría casi que asegurada su extensión de contrato.

Siguiendo con temas relacionados con el equipo del colombiano Luis Díaz, este miércoles 17 de septiembre se mide con Chelsea de Inglaterra por la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

“El FC Bayern comenzará la fase de liga de la nueva temporada de la Champions League con un partido en casa contra el Chelsea FC, y este año también pretende que sea solo una etapa más”, señala el club sobre el partido.

“Desde la temporada 2003/04, cuando se suprimió la segunda fase de grupos de la competición, el campeón récord alemán tiene el mayor porcentaje de victorias de todos los participantes en la fase de grupos o de liga. El FCB ha ganado el 73 % de los encuentros, es decir, 93 de los 128 partidos disputados antes de la fase de eliminatorias”, añadió.

Al jugar de local y al tener una plantilla bastante competitiva, el club dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany es favorito para llevarse este compromiso. Luis Fernando Díaz sería titular, como lo ha venido haciendo en Bundesliga.