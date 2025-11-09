Pilas: X va a borrar este lunes, 10 de noviembre, millones de cuentas que no cumplan con este requisito

X anunció que este lunes, 10 de noviembre, restringirá el ingreso a millones de cuentas que no hayan realizado una actualización, la cual incluye un requisito esencial de seguridad.

El anuncio señala lo que será el cambio definitivo de la identidad digital y a su vez la despedida del dominio twitter.com, el cual dejará de funcionar de forma permanente.

El cambio hacia x.com traerá consigo el cierre de accesos vinculados al dominio anterior. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Twitter se despide

Durante casi veinte años, Twitter fue un entorno para la opinión pública, debates e intercambio de información en tiempo real, ahora, la compañía confirmó que su antiguo dominio será reemplazado por x.com, lo que completaría la transformación iniciada tras su cambio de nombre en 2023.

Pero este cambio de dominio incluye un requisito técnico para los usuarios, en el cual se indica que todas las claves de seguridad o passkeys asociadas al dominio anterior dejarán de ser válidas.

By November 10, we’re asking all accounts that use a security key as their two factor authentication (2FA) method to re-enroll their key to continue accessing X. You can re-enroll your existing security key, or enroll a new one.



A reminder: if you enroll a new security key, any… — Safety (@Safety) October 24, 2025

Por ello, los usuarios que aún no hayan renovado sus credenciales deberán hacerlo antes del 10 de noviembre o, de lo contrario, perderán el acceso a sus cuentas.

Qué hacer para no perder su cuenta

La empresa explicó que quienes utilicen una clave de seguridad como método de autenticación de dos factores (2FA) deberán reinscribirla o registrar una nueva vinculada a x.com.

“Antes del 10 de noviembre, solicitaremos a todas las cuentas que usan una clave de seguridad como método de autenticación de dos factores (2FA) que vuelvan a inscribir su clave para seguir accediendo a X”, indica el anuncio de X como requisito.

Este proceso garantiza que la cuenta siga protegida bajo el nuevo dominio y así evitar bloqueos automáticos.

After November 10, if you haven’t re-enrolled a security key, your account will be locked until you: re-enroll; choose a different 2FA method; or elect not to use 2FA (but we always recommend you use 2FA to protect your account!). — Safety (@Safety) October 24, 2025

Según la comunicación oficial de la red social, después del 10 de noviembre las cuentas sin actualización quedarán bloqueadas hasta que el usuario:

Registre nuevamente su clave de seguridad.

Elija otro método de verificación en dos pasos.

Desactive la 2FA (aunque la plataforma recomienda mantenerla por motivos de seguridad).

La configuración la puede realizar desde la sección “Seguridad y autenticación” tanto en la aplicación en el celular como en la también desde la versión de escritorio de X en PC.