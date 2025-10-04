Suscribirse

Se conoció el color de la segunda camiseta de la Selección Colombia para el Mundial: no es negra

Siguen revelándose detalles sobre la indumentaria que usará el combinado nacional en su regreso a la Copa del Mundo.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

4 de octubre de 2025, 4:50 p. m.
BRASILIA, BRAZIL - MARCH 20: James Rodríguez of Colombia getting into the field prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Colombia at Mane Garrincha Stadium on March 20, 2025 in Brasilia, Brazil. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)
James Rodríguez vistiendo la actual camiseta visitante de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

El próximo mes se hará el lanzamiento oficial de la indumentaria que usará la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

Aunque Adidas trató de mantenerlo en secreto, medios especializados revelaron detalles y confirmaron el diseño de la camiseta local.

Contexto: Amistosos de la Selección Colombia: cuándo y dónde son los partidos contra México y Canadá

Sin embargo, todavía sigue siendo un misterio la segunda equipación que muchas veces tiene más éxito en ventas que la amarilla.

Footy Headlines, portal reconocido por filtrar este tipo de anuncios, reveló que Colombia dejará de vestir de negro como lo venía haciendo en las eliminatorias y volverá al azul.

La Selección Colombia vestirá de azul en el Mundial 2026
La Selección Colombia vestirá de azul en el Mundial 2026 | Foto: Footy Headlines

Como en Rusia-2018

Cabe recordar que la Selección Colombia ha asistido a los mundiales con distintos colores en su uniforme visitante.

En Rusia 2018 usó una camiseta azul con detalles en naranja, mientras que en Brasil 2014 volvió al rojo como homenaje a la Copa del Mundo de Italia 90.

El azul ha sido el color más repetido en la Selección Colombia para su segunda camiseta, sin embargo, los hinchas quedaron contentos con el arriesgado diseño que se estuvo usando en las eliminatorias y se esperaba algo por el estilo para el regreso a la cita orbital.

No obstante, Adidas apeló a la tradición y apostó por el segundo color de la bandera colombiana.

Lo cierto es que la Selección Colombia vestirá de amarillo, a menos que la situación lo amerite por orden de la FIFA. En Rusia usó la camiseta azul en el segundo partido porque Polonia vestía de blanco y podía generar confusiones en los árbitros o la transmisión por televisión.

Ante Inglaterra, en octavos de final, vistió de amarillo, pues el sorteo determinó que los ingleses tenían que usar su uniforme alternativo.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 04: James Rodriguez of Colombia celebrates after scoring the team's first goal during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Bolivia at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on September 04, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
James Rodríguez estará presente en los amistosos de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

¿Cuándo se estrenaría la nueva camiseta?

A falta de confirmación oficial, la nueva camiseta de la Selección Colombia empezaría a usarse desde la doble fecha de amistosos en noviembre contra Nueva Zelanda y Nigeria.

No obstante, la segunda indumentaria todavía es confidencial y no se conoce cuándo será su fecha de lanzamiento.

Lo más seguro es que Colombia tendrá sus dos camisetas disponibles para marzo del próximo año, cuando se dispute la primera fecha FIFA de 2026.

Contexto: Sale a la luz dura decisión de la Selección Colombia sobre Luis Díaz: “Había exigencias”

Por lo pronto, queda esperar para conocer más detalles de las prendas y saber los precios de venta.

La Selección Colombia es uno de los contratos más fuertes que tiene Adidas en este lado del mundo, dada la cantidad de camisetas que venden al año y la respuesta de los hinchas a cada uno de los lanzamientos.

El contrato entre ambas partes está firmado hasta 2030, lo que quiere decir que la marca alemana vestirá a la Tricolor en este y el próximo Mundial, si es que se logra la clasificación.

