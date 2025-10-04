Ya con el tiquete en el bolsillo, la Selección Colombia inicia su preparación para el Mundial 2026. Este mes disputará dos amistosos contra México y Canadá, paises anfitriones de la cita orbital.

Estas son las fechas y estadios que visitará la Tricolor:

México vs. Colombia : 11 de octubre (8:00 p. m.) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas

: 11 de octubre (8:00 p. m.) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas Colombia vs. Canadá: 14 de octubre (7:00 p. m.) en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey.

Aunque la Selección ya terminó su proceso clasificatorio, estos partidos son vitales para subir posiciones en el Ranking FIFA.

La idea es sumar lo máximo posible y esperar que los rivales directos terminen pinchando. Cabe recordar que esta clasificación determinará el lugar en el bombo para el sorteo de la fase de grupos.

Amistoso de Colombia vs. México en Estados Unidos | Foto: Getty Images/Omar Vega

Lorenzo probará jugadores

Los jugadores empezarán a sumarse desde este fin de semana, dependiendo los compromisos que tengan con sus clubes de procedencia.

Néstor Lorenzo citó a 25 futbolistas e incluyó varias sorpresas entre los convocados como el regreso de Álvaro Montero, Yerson Mosquera, Yáser Asprilla y Johan Carbonero.

Entre la lista de bajas se encuentran los lesionados Jhon Jáder Durán, Carlos Cuesta y Juan David Cabal, además de Camilo Vargas, Jhon Arias y Dayro Moreno.

La idea de esta convocatoria es probar algunas opciones que no tuvieron oportunidad en eliminatorias. El cuerpo técnico premió a aquellos que vienen levantando el nivel, entre ellos Kevin Serna y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

En los amistosos no hay el límite de cinco sustituciones, lo que le permitirá a Lorenzo mover las fichas a su antojo y probar distintas combinaciones de jugadores.

Luego de enfrentar a México y Canadá, la Tricolor tendrá una última concentración en el mes de noviembre: enfrentará a Nueva Zelanda y Nigeria, dos partidos preparatorios que también se jugarán en Estados Unidos.

Colombia's coach Nestor Lorenzo looks on prior to a qualifying soccer match against Argentina for the FIFA World Cup 2026 at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, June 10, 2025. (AP Photo/Natacha Pisarenko) | Foto: AP

Convocatoria de la Selección Colombia

Arqueros: David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul, MEX) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG).

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace, ENG), Davinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Álvaro Angulo (Pumas, MEX), Jhon Lucumí (Bologna, ITA), Johan Mojica (Mallorca, ESP), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Yerson Mosquera (Wolverhampton, ENG) y Andrés Román (Atlético Nacional).

Volantes: James Rodríguez (León, MEX), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ENG), Juan Camilo Portilla (Talleres, ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG), Kevin Castaño (River Plate, ARG), Yáser Asprilla (Girona, ESP), Kevin Serna (Fluminense, BRA) y Richard Ríos (Benfica, POR).