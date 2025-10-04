Suscribirse

Deportes

Nigeria vs. Colombia: hora y canal para ver el partido decisivo del Mundial Sub-20

La Tricolor se juega todo en la última fecha del grupo F, buscando la clasificación a octavos de final en la Copa del Mundo.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

4 de octubre de 2025, 12:41 p. m.
TALCA, CHILE - SEPTEMBER 29: Players of Colombia sing the national anthem prior to the FIFA U-20 World Cup Chile 2025 Group F match between Colombia and Saudi Arabia at Estadio Fiscal on September 29, 2025 in Talca, Chile. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images)
La Selección Colombia se juega su clasificación a octavos de final del Mundial Sub-20 | Foto: FIFA via Getty Images

Luego del empate ante Noruega (0-0), la Selección Colombia aplazó su clasificación a octavos de final del Mundial Sub-20 y tendrá que jugarse todas las cartas ante Nigeria.

César Torres confía que sus dirigidos lograrán sacar adelante el partido, aún cuando dejaron dudas en la segunda fecha de la fase de grupos.

Contexto: Tabla de posiciones del Mundial Sub-20: así queda Colombia tras el agónico Nigeria vs. Arabia Saudita

“No tengo nada que reprocharle a los muchachos, seguimos mejorando, hicimos una mejor presentación, sumamos un punto, queríamos los tres y sigue la motivación altísima”, declaró tras el empate del pasado jueves.

El partido contra Nigeria está programado para este domingo, 5 de octubre, a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión oficial estará disponible en Caracol TV, RCN y DSports, en simultánea con el otro partido del grupo de Noruega vs. Arabia Saudita.

Imagen del partido entre Colombia y Noruega por la fecha 2 del Grupo F de la Copa del Mundo Sub-20 de 2025.
Imagen del partido entre Colombia y Noruega por la fecha 2 del Grupo F de la Copa del Mundo Sub-20 de 2025. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

¿Qué necesita Colombia para clasificar?

Las cuatro selecciones de grupo F tienen posibilidades matemáticas de clasificar, teniendo en cuenta que avanzan los dos primeros y hay espacio para que también se meta el mejor tercero.

Colombia tiene cuatro puntos en total y marcha en la primera posición con las mismas unidades de Noruega.

Estos son los escenarios de la Tricolor, dependiendo su resultado contra Nigeria:

  • Si gana: clasificará a octavos de final y podría ser líder si Noruega pierde o empata.
  • Si empata: clasificará a octavos de final y dependerá del resultado del otro partido para determinar su posición en el grupo.
  • Si pierde: tendrá que esperar el resultado de Noruega e incluso podría avanzar como mejor tercero.
Contexto: Sale a la luz dura decisión de la Selección Colombia sobre Luis Díaz: “Había exigencias”

El objetivo del cuerpo técnico es ganar a Nigeria y librarse de las presiones sobre el otro resultado. Los africanos perdieron contra Noruega en su debut, sin embargo, ese partido fue muy igualado y se decidió por un cobro efectivo desde el punto penal.

No se esperan mayores modificaciones en el once titular de la Tricolor. La única duda está puesta sobre Néiser Villarreal o Emilio Aristizábal como delantero centro, ante la falta de gol que se vio en el partido pasado.

Entrenamiento | Selección Colombia Masculina Sub20 desde Chile

El cuerpo técnico ya tiene diseñado un plan para atacar las deficiencias de Nigeria y buscar el resultado. “Hay que elaborar, buscar la pelota, sino el rival se detiene y descansa; después de que se encuentren los espacios, la Selección deberá aprovecharlos“, apuntó.

Colombia solo ha marcado un gol en el Mundial Sub-20, el de Óscar Perea frente a Arabia Saudita.

Contra Noruega tuvo oportunidades de marcar, pero el arquero rival tuvo una tarde soñada y la más clara terminó estrellándose en el horizontal tras una magistral volea de Néiser.

En qué canal y a qué hora es Nigeria vs. Colombia

  • Mundial Sub-20 - fecha 3
  • Estadio: Fiscal de Talca, Chile.
  • Fecha y hora: domingo 5 de octubre, 6:00 p. m.
  • Canal: Caracol, RCN y DSports.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nigeria vs. Colombia: hora y canal para ver el partido decisivo del Mundial Sub-20

2. Fiscalía radicó acusación contra Carlos Mora por su participación en magnicidio de Miguel Uribe: reveló millonada que le pagaron

3. Colombia se estremeció con dos potentes temblores en la madrugada de este sábado 4 de octubre: epicentro y magnitud

4. Se dio a conocer qué pasará con concierto de Guns N’ Roses en Bogotá: Distrito tomó importante decisión

5. Felipe Arias, integrante de RCN, habló sobre infarto que sufrió y dejó contundente mensaje: “Tengo una segunda oportunidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMundial Sub 20NigeriaFIFA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.