Nigeria vs. Colombia: hora y canal para ver el partido decisivo del Mundial Sub-20

Luego del empate ante Noruega (0-0), la Selección Colombia aplazó su clasificación a octavos de final del Mundial Sub-20 y tendrá que jugarse todas las cartas ante Nigeria.

César Torres confía que sus dirigidos lograrán sacar adelante el partido, aún cuando dejaron dudas en la segunda fecha de la fase de grupos.

“No tengo nada que reprocharle a los muchachos, seguimos mejorando, hicimos una mejor presentación, sumamos un punto, queríamos los tres y sigue la motivación altísima”, declaró tras el empate del pasado jueves.

El partido contra Nigeria está programado para este domingo, 5 de octubre, a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión oficial estará disponible en Caracol TV, RCN y DSports, en simultánea con el otro partido del grupo de Noruega vs. Arabia Saudita.

Imagen del partido entre Colombia y Noruega por la fecha 2 del Grupo F de la Copa del Mundo Sub-20 de 2025. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

¿Qué necesita Colombia para clasificar?

Las cuatro selecciones de grupo F tienen posibilidades matemáticas de clasificar, teniendo en cuenta que avanzan los dos primeros y hay espacio para que también se meta el mejor tercero.

Colombia tiene cuatro puntos en total y marcha en la primera posición con las mismas unidades de Noruega.

Estos son los escenarios de la Tricolor, dependiendo su resultado contra Nigeria:

Si gana: clasificará a octavos de final y podría ser líder si Noruega pierde o empata.

clasificará a octavos de final y podría ser líder si Noruega pierde o empata. Si empata: clasificará a octavos de final y dependerá del resultado del otro partido para determinar su posición en el grupo.

clasificará a octavos de final y dependerá del resultado del otro partido para determinar su posición en el grupo. Si pierde: tendrá que esperar el resultado de Noruega e incluso podría avanzar como mejor tercero.

El objetivo del cuerpo técnico es ganar a Nigeria y librarse de las presiones sobre el otro resultado. Los africanos perdieron contra Noruega en su debut, sin embargo, ese partido fue muy igualado y se decidió por un cobro efectivo desde el punto penal.

No se esperan mayores modificaciones en el once titular de la Tricolor. La única duda está puesta sobre Néiser Villarreal o Emilio Aristizábal como delantero centro, ante la falta de gol que se vio en el partido pasado.

El cuerpo técnico ya tiene diseñado un plan para atacar las deficiencias de Nigeria y buscar el resultado. “Hay que elaborar, buscar la pelota, sino el rival se detiene y descansa; después de que se encuentren los espacios, la Selección deberá aprovecharlos“, apuntó.

Colombia solo ha marcado un gol en el Mundial Sub-20, el de Óscar Perea frente a Arabia Saudita.

Contra Noruega tuvo oportunidades de marcar, pero el arquero rival tuvo una tarde soñada y la más clara terminó estrellándose en el horizontal tras una magistral volea de Néiser.

En qué canal y a qué hora es Nigeria vs. Colombia