Colombia se complica con Noruega y abre el grupo F: apretado Mundial Sub-20

No fue el resultado esperado para el plantel cafetero y ahora estará pendiente de otros resultados.

Redacción Deportes
2 de octubre de 2025, 10:01 p. m.
Colombia vs. Noruega por el Mundial Sub-20.
Colombia vs. Noruega por el Mundial Sub-20. | Foto: Getty Images

Este jueves, 2 de octubre de 2025, la Selección Colombia tuvo su segunda salida en el grupo F del Mundial Sub-20 de Chile. La Tricolor se enfrentó ante Noruega en el estadio Fiscal de Talca, y fue un juego que dejó más dudas que certezas en el combinado nacional: acabó en un frío 0-0.

Desde la previa había una alta expectativa, pues tanto Colombia como Noruega habían debutado con triunfo en el torneo. Los nórdicos vencieron 1-0 a Nigeria mientras que el combinado cafetero le ganó por el mismo marcador a Arabia Saudita.

Cualquiera que ganara este jueves tenía medio pie en octavos de final. Desde la previa se divisaba un duelo físico, y aunque Colombia podría haber partido como favorita, a La Tricolor le costó descifrar a Noruega.

Se vio un partido con pocas llegadas, aunque Colombia tuvo un par de ocasiones claras que pudieron terminar en gol. La gran novedad del cuadro cafetero fue Néiser Villarreal, titular en la delantera y que tuvo la oportunidad de romper la paridad; no obstante, el palo se lo impidió en el segundo tiempo.

Titular de Colombia, ante Noruega, en el estadio Fiscal de Talca.
Titular de Colombia, ante Noruega, en el estadio Fiscal de Talca. | Foto: FIFA via Getty Images

Ambas escuadras hicieron uso de las tarjetas verdes. De hecho, Colombia se salvó de un penal en contra, en el primer tiempo, gracias a esa herramienta.

Contexto: Tarjeta verde salvó a Colombia de papelón en el Mundial Sub-20: esto pasó

Así las cosas, se terminó abriendo el grupo F del Mundial Sub-20 2025. Colombia (1) y Noruega (2) lideran con cuatro puntos, mientras que Arabia Saudí y Nigeria cierran la zona con ninguna unidad.

Este mismo jueves, a partir de las 6:00 p.m., el cuadro saudí y los africanos se verán cara a cara para ver si pueden salir del fondo de la zona. Gane quien gane de ambos, quedará con tres puntos y se pondrá a tan solo uno de Colombia y Noruega. Si hay empate, igual tendrán chances para el último juego.

Cabe recordar que en el Mundial Sub-20 son seis grupos (A - F). Cada zona está conformada por cuatro selecciones, y clasifican las dos mejores de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros generales. Allí se verán en octavos de final.

Colombia cerrará su participación en el grupo F, ante Nigeria, el domingo 5 de octubre a las 6:00 p.m. Al mismo tiempo, Noruega hará lo propio contra Arabia Saudita.

Frío empate de Colombia ante Noruega en la segunda fecha del Mundial Sub-20 de Chile 2025.
Frío empate de Colombia ante Noruega en la segunda fecha del Mundial Sub-20 de Chile 2025. | Foto: FIFA via Getty Images

Datos generales del partido

  • Marcador final: Colombia 0 - 0 Noruega
  • Fecha: 2 de octubre de 2025 (segunda jornada grupo F Mundial Sub-20)
  • Estadio: Fiscal de Talca
  • Alineaciones:

Colombia: Jordan Javier García Bonnet; Carlos Sarabia, Simón García Valero, Yéimar Mosquera, Juan David Arizala; Kéner González, Elkin José Rivero Almario, Jordan Barrera; Óscar Perea, Jhon Alexander Rentería; Néiser Villarreal. DT: César Torres.

Noruega: Einar Bøe Fauskanger; Vetle Auklend, Håkon Røsten, Rasmus Holten, Jonathan Norbye; Kasper Sætherbø, Ola Visted, Bork Bang-Kittilsen, Sondre Granaas, Markus Haaland; Gustav Nyheim. DT: Bjørn Johansen.

