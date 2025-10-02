Simón García puso a sufrir a la Selección Colombia Sub-20. El central sacó la mano en el área en medio de un ataque de Noruega, y la jueza decidió cobrar penal.

De no haber sido porque el cuerpo técnico colombiano pidió la revisión a través de la tarjeta verde, el penal se le habría dado a los europeos.

Afortunadamente para la Tricolor, la árbitra Katia García, de México, dio a conocer tras la revisión del VAR que consideraba “una mano natural” la que tocó al central cafetero.

El Var Central, una de las cuentas especializadas en análisis de temas arbitrales emitió un concepto una vez se dio resolución a la acción en Chile.

“Colombia pidió revisión de este penal que había sancionado Katia García a favor de Noruega”, explican.

“Tras volver a ver la jugada, la mexicana consideró que el brazo (de apoyo) estaba en posición natural. Colombia mantiene sus dos pedidos de revisión”, continuaron sobre la determinación.

Levantó nivel antes de los 45′

Justo después del minuto 20, el seleccionado dirigido por César Torres reaccionó en busca del primer gol en favor suyo.

A través de ataques por varias vías, los colombianos se acercaron. Tal vez quien estuvo más insistente y cerca de lograrlo fue Néyser Villarreal.

El atacante que saldrá de Millonarios a finales del año en curso pudo adelantar a los colombianos, pero su remate se fue desviado por uno de los costados.

Con oportunidades para lado y lado, al término de los 45 iniciales se mantuvo el empate a cero que no mantenía intactas las posiciones del grupo F.

Colombia vs. Noruega en medio de la fecha 2 del Mundial Sub-20 celebrado en Chile | Foto: FIFA via Getty Images

Fecha final del Mundial Sub-20

Después de lo que fue el segundo partido en la cita orbital, ahora los dirigidos por Torres cerrarán su participación midiéndose a Nigeria.