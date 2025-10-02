César Torres se la jugó con la suya y dispuso algunos cambios en el once titular de la Selección Colombia para enfrentar a Noruega en la fecha 2 del Mundial Sub-20.

Néiser Villarreal es la gran sorpresa de la Tricolor. El delantero de Millonarios reemplazará a Emilio Aristizábal en el frente del ataque, recibiendo un espaldarazo de confianza pese a las críticas por su falta de rodaje.

El otro cambio está en el centro del campo, donde Elkin Rivero toma el lugar de Luis Landázuri.

En ese orden de ideas, la Selección Colombia formará así: Jordan García, Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kéner González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Jhon Rentería y Néiser Villarreal.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a Noruega 🇳🇴 en el segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/ja6illBAZ6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 2, 2025

A diferencia de lo que sucedió contra Arabia Saudita, la Selección Colombia espera un duelo más físico ante Noruega y necesita de un buen pie como el de Rivero para abrir espacios en el mediocampo.

Torres apeló al recuerdo de lo que fue Néiser en el Sudamericano Sub-20, donde marcó ocho tantos en total.

Aunque este semestre no ha tenido continuidad con Millonarios, sí hizo presencia en los microciclos de la Tricolor y conoce de sobra la idea del cuerpo técnico.

Aristizábal venía siendo el titular en los amistosos previos a la Copa del Mundo, pero ante Arabia falló un par de ocasiones y fue reemplazado en el segundo tiempo.

Al jugador de Fortaleza CEIF se le vio molesto con la decisión de su DT, aunque aceptó con profesionalismo lo sucedido.

César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 | Foto: AFP

Colombia va por la clasificación

El objetivo del combinado nacional es conseguir la victoria y asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 en Talca, Chile.

“Es el partido de la clasificación, la oportunidad que tenemos para competir, mejorar nuestro rendimiento individual y colectivo, y seguir afianzándonos en el Mundial”, indicó Torres en la previa.

Los noruegos vienen de vencer a Nigeria en el debut. Ambas selecciones tiene tres puntos y el ganador se quedará con el liderato del grupo F.

“Tenemos que competir de igual a igual con todos, buscar el arco rival, generar nuestras oportunidades y tratar de controlar el juego. Eso es lo que se ha hablado y lo que vamos a trabajar de cara al partido. En relación con el primer partido, Colombia va a mejorar mucho”, apuntó el DT.

Óscar Perea será la esperanza de desequilibrio en Colombia. Con el número ‘10′ en la espalda se encargó de marcar el primer gol de la Tricolor en este certamen y quiere seguir por la racha positiva.