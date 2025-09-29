Prensa internacional habla de Colombia luego de vencer a Arabia Saudí: se mueve el Mundial Sub-20

Tras el positivo resultado de la Selección Colombia Sub-20, en el Mundial de la categoría en Chile, la prensa internacional reaccionó al triunfo Tricolor. En concreto, fue este lunes, 29 de septiembre, cuando el combinado nacional venció 1-0 a Arabia Saudí en la primera fecha del grupo F.

El tanto del triunfo fue gracias al atacante Óscar Perea, y le da los primeros tres puntos a Colombia para que sea colíder del grupo junto a Noruega. Esto porque el cuadro nórdico venció más temprano a Nigeria, también por la mínima.

La prensa mundial destaca a Perea como el artífice de la alegría cafetera, y lo coloca como la gran figura del compromiso. Se espera que él y sus compañeros sigan en racha, de cara a los próximos dos partidos.

Óscar Perea, la figura del partido en el duelo de Colombia contra Arabia Saudí. | Foto: FIFA via Getty Images

“Intentó con técnica ante un rival de mucha fricción” - ESPN

“Al juego físico, los árabes sumaron fútbol directo para encerrar a la Selección en su campo. Sin pierna firme en la mitad y malas entregas en salida quedó expuesta al dominio durante media hora”, reseña el medio internacional.

Y añade: “Con gol de Oscar Perea, Colombia venció 1-0 a Arabia en el Grupo F del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Intentó con técnica ante un rival de mucha fricción”.

“Los dirigidos por César Torres fueron de menos a más en este debut” - AS

El medio referenciado tituló su registro del partido de La Tricolor así: “Colombia inicia el Mundial Sub 20 con triunfo sobre Arabia Saudita”.

Ya para explicar el resultado, añadieron: “Los dirigidos por César Torres fueron de menos a más en este debut y lograron los tres puntos con el gol de Óscar Perea que además de la anotación, demostró gran nivel a lo largo del juego”.

Colombia arrancó con triunfo, sobre Arabia Saudí, en el Mundial Sub-20 de Chile. | Foto: Getty Images

“Con lo mínimo, Colombia debutó con triunfo en el Mundial Sub 20 ante una complicada Arabia Saudita” - Olé

“Colombia comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo Sub 20 que se celera en Chile. Y aunque no tuvo un partido fácil y mucho menos a modo, el cuadro sudamericano terminó llevándose la victoria ante una complicada Selección de Arabia Saudita que vendió cara la derrota en la cancha del Estadio Fiscal de Talca”

