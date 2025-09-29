Este lunes, 19 de septiembre de 2025, se jugó la primera fecha del grupo F en el Mundial Sub-20 de Chile. Noruega venció 1-0 a Nigeria, mientras que la Selección Colombia le ganó 1-0 a Arabia Saudita horas más tarde.

Así las cosas, la Selección Colombia Sub-20 y su homónimo de Noruega están empatadas en puntos. Ambas suman tres, con +1 en la diferencia de gol, y es muy posible en la próxima jornada la paridad entre ambas acabe, pues tendrán duelo directo.

Tabla de posiciones en el Grupo F del Mundial Sub-20 tras la fecha 1

Colombia | 1 PJ | +1 DG (1 GF - 0 GC) | 3 Pts Noruega | 1 PJ | +1 DG (1 GF - 0 GC) | 3 Pts Arabia Saudita | 1 PJ | -1 DG (0 GF - 1 GC) | 0 Pts Nigeria | 1 PJ | -1 DG (0 GF - 1 GC) | 0 Pts

Noruega ganó con gol de penal

El estadio Fiscal de Talca fue el escenario para los dos partidos, válidos por la primera fecha del grupo F en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. La jornada se abrió con un triunfo de Noruega sobre Nigeria.

Los noruegos liquidaron rápidamente el compromiso, pues un gol de penal por parte de su defensor, Rasmus Holten, fue suficiente para que la selección nórdica celebrara por todo lo alto sus primeros tres puntos.

¡GOOOL DE NORUEGA!



Luego de la revisión, Rasmus Holten marcó de penal el 1-0 de los nórdicos ante Nigeria.

La anotación llegó a los 9′ del primer tiempo, y aunque ambos equipos siguieron buscando la portería rival en busca de más goles, no lo consiguieron.

Noruega le ganó a Nigeria en el arranque del grupo F. | Foto: Getty Images

Óscar Perea le dio el triunfo a Colombia sobre Arabia Saudita

Perea, el número 10 y atacante de la Selección Colombia sub-20, cumplió con creces su labor ante Arabia Saudita. Corrían los 64′, el panorama se veía cerrado, pero apareció la recompensa a los intentos de La Tricolor.

Óscar cambió por gol un pase rastrero de su compañero, Jordan Barrera, dentro del área. En realidad, Perea solo tuvo que empujarla para decretar el 1-0 definitivo de Colombia sobre el conjunto Saudí, y esto gracias a su buena posición de cara a portería.

¡GOOOL DE COLOMBIA!



Jordan Barrera presionó, recuperó y asistió a Óscar Perea para el 1-0 ante Arabia Saudita.#MundialSub20EnDSPORTS



Jordan Barrera presionó, recuperó y asistió a Óscar Perea para el 1-0 ante Arabia Saudita.

Los minutos restantes fueron de presión para Colombia, pues Arabia Saudita se fue con todo en ataque buscando truncar la alegría cafetera. Para fortuna de La Tricolor, ese marcador se mantuvo hasta el cierre del compromiso.

Colombia arrancó con triunfo, sobre Arabia Saudí, en el Mundial Sub-20 de Chile. | Foto: Getty Images

Así será la fecha 2 del grupo F en el Mundial Sub-20

Jueves 2 de otubre de 2025: Colombia vs. Noruega - 3:00 p.m. - estadio Fiscal de Talca

Jueves 2 de octubre de 2025: Nigeria vs. Arabia Saudí - 6:00 p.m. - estadio Fiscal de Talca.