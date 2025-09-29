Deportes
Así fue el primer golazo de Colombia en el Mundial Sub-20: Óscar Perea, el protagonista
Se trató de una recuperación cafetera que Perea culminó de la mejor forma.
Se le abrió el arco a la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile. Este lunes, 29 de septiembre, el combinado tricolor vio su primer tanto en la competencia gracias a Óscar Perea, atacante y número 10, quien finiquitó una jugada asociativa de sus compañeros.
Perea esperó en el área tras un pase de Jordan Barrera. Óscar solo tuvo que empujar el esférico al fondo de la red, desatando la locura en los hinchas cafeteros y el staff técnico de la Selección Colombia. 1-0 parcial, a los 64′, frente a Arabia Saudí, por la fecha 1 del grupo F.
¡GOOOL DE COLOMBIA!— DSPORTSCo (@DSportsCO) September 30, 2025
Jordan Barrera presionó, recuperó y asistió a Óscar Perea para el 1-0 ante Arabia Saudita.#MundialSub20EnDSPORTS
¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/ZNHIcpQeNQ
*En desarrollo