Así fue el primer golazo de Colombia en el Mundial Sub-20: Óscar Perea, el protagonista

Se trató de una recuperación cafetera que Perea culminó de la mejor forma.

Redacción Deportes
30 de septiembre de 2025, 12:40 a. m.
Gol de Óscar Perea, para Colombia, en el juego ante Arabia Saudí por el Mundial Sub 20 de Chile.
Gol de Óscar Perea, para Colombia, en el juego ante Arabia Saudí por el Mundial Sub 20 de Chile. | Foto: Transmisión oficial DSports.

Se le abrió el arco a la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile. Este lunes, 29 de septiembre, el combinado tricolor vio su primer tanto en la competencia gracias a Óscar Perea, atacante y número 10, quien finiquitó una jugada asociativa de sus compañeros.

Perea esperó en el área tras un pase de Jordan Barrera. Óscar solo tuvo que empujar el esférico al fondo de la red, desatando la locura en los hinchas cafeteros y el staff técnico de la Selección Colombia. 1-0 parcial, a los 64′, frente a Arabia Saudí, por la fecha 1 del grupo F.

*En desarrollo

