Colombia se ha convertido un exportador constante de jugadores al exterior, a grandes equipo del mundo y en esta oportunidad, una joya sería la que llegue al prestigioso AC Milan, de Italia.

Desde Europa ha caído la información en las últimas horas, que relaciona al mundialista con la Selección Colombia, Juan Arizala, con el cuadro de la Serie A.

Juan Arizala, jugador de Selección Colombia que estuvo en el Mundial Sub-20 | Foto: FIFA via Getty Images

Según lo expuesto por Fabrizio Romano en X, el trato estaría atravesando sus mejores horas. Pocos detalles faltarían para que el surgido en Independiente Medellín pegue el salto a Europa.

“AC Milan está cerca de cerrar un acuerdo para fichar a Juan Arizala como nuevo lateral derecho de 20 años procedente del Deportivo Independiente Medellín”, informó el experto en fichajes.

Quien complementó dicha novedad fue Matteo Moretto, otro comunicador que tuvo conocimiento de otros detalles de dicha información. “AC Milan está interesado en Juan Arizala, lateral izquierdo de Independiente Medellín. Las negociaciones entre las partes están avanzadas", confirman.

Plantel de AC Milan al que llegaría Juan Arizala | Foto: Getty Images

Del DIM al AC Milan

Con 20 años, nada más, Arizala saltaría del balompié colombiano al de élite. Al parecer, su aparición en Liga BetPlay, así como presencia en el reciente Mundial Sub-20 en el que estuvo con la Tricolor, le habría dado visibilidad para ser tenido por un histórico como AC Milan.

Actualmente, el defensor viene jugando las finales del FPC con el poderoso. Justo este jueves puede entrar en acción con estos, en medio del clásico montañero ante Atlético Nacional, a jugarse desde las 6:30 p.m. con el verde como local.

Para Arizala la campaña 2025-II ha sido buena; en 13 ocasiones ha tenido acción, logrando marcar una vez y asistir en la misma cantidad de oportunidades.

Con una altura de 1.83 cm, el lateral se presenta como uno de los mejores prospectos del país para la renovación futuro al interior de la selección. En caso de que todo lo de Milan quede firmado, la evolución de su carrera espera que se dé más aceleradamente y pueda ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo.

Consolidado en Colombia Sub-20

En el pasado Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Chile, a Arizala se le vio ser el dueño del puesto en el que mejor se desempeña. A lo largo de los siete partidos que jugó el cuadro patrio, este fue el titular indiscutido del puesto.

En la disputa de la Copa Mundo de la categoría no hubo un solo juego que este no estuviera. Desde la fase de grupos, hasta la disputa por el tercer título, Juan Arizala fue inicialista y jugó los 90 minutos de cada compromiso.

Juan Arizala es el habitual titular en Selección Colombia Sub-20. | Foto: AP

Contra Arabia Saudita, Noruega y Francia, el choque con Francia por el tercer lugar, el mencionado promedió una calificación por encima de los 7.0 puntos.