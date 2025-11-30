¿Quién es Cristian Orozco, el nuevo fichaje del Manchester United?

Es otra gran muestra que los sueños se hacen realidad y que el talento con disciplina son la mezcla perfecta. Cristian Orozco parece que cumple los requisitos del Manchester United y ahora se convertirá en la nueva promesa de los ‘Diablos Rojos’. Su nombre ya había sido mencionado y era cuestión de tiempo para que definitivamente los scouts lo acercaran a los directores deportivos.

Tras un buen desempeño en Fortaleza y con presente en Selección Colombia, Cristian Orozco va a Inglaterra con una maleta repleta de sueños, para sellar definitivamente su fichaje en un gigante del mundo. La gran oportunidad le chocó apenas a sus 17 años de edad y ahora deberá mantener cabeza fría y un buen entorno para avanzar en su nuevo equipo.

Manchester United agilizó y cerró los acuerdos. Según el periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, el gigante inglés ya le transfirió un millón de dólares a Fortaleza CEIF (dueño de sus derechos deportivos), para que el jugador pueda firmar los vínculos en el Reino Unido. Mientras el joven club bogotano avanza en los cuadrangulares de la Liga Betplay, recibió la millonada por la joven promesa.

Pantallazo X: @FabrizioRomano | Foto: Pantallazo X: @FabrizioRomano

En el reporte, también se dice que Orozco viajará en los próximos días y firmará como nuevo jugador del Manchester United, para comenzar un arduo proceso de preparación. La meta no es otra que instalarse en la nómina principal y no quedarse en el equipo juvenil o irse transferido a alguna otra liga en Europa.

Perfil de Cristian Orozco, nuevo fichaje de Manchester United

Cristian Orozco es categoría 2008 y nació en Valledupar (Cesar). Su perfil es diestro y tiene 1.78 metros de altura. Su posicionamiento en la cancha perfecciona la estrategia por el interior, además de su buen juego en el primer toque. Es un mediocampista que aunque es de Fortaleza CEIF, no ha debutado en la primera división de Colombia.

Cristian Orozco durante el Mundial Sub 17 contra El Salvador. | Foto: FIFA via Getty Images

Además, registra participación con la Selección Colombia, más exactamente con la categoría Sub 17. Orozco fue convocado al Mundial de la categoría y participó en los cuatro partidos de la ‘Tricolor’ antes de caer ante Francia en los dieciseisavos de final. Antes, estuvo en el Sudamericano de Conmebol, donde acumuló cinco juegos como titular. Es el capitán del equipo colombiano, lo que también habla de su carácter a su corta edad.

Cristian Orozco 🇨🇴 - U17 CONMEBOL Championship pic.twitter.com/Bik4BF8xIE — Comps MU 🎥 (@CompsMU) September 26, 2025

“El United cree que el valor de Cristian Orozco aumentará mucho muy pronto”, dice Fabrizio Romano en su canal de Youtube. Cabe recordar que por ser menor de edad, no podrá unirse de inmediato al Manchester United y deberá esperar a que cumpla la mayoría de edad (18 años), es decir, hasta el próximo 13 de julio, ya pensando en lo que será la temporada 2026/2027.

📹🚨🗣️| @FabrizioRomano on United’s newest signing Cristian Orozco:



“In the next days there will be the first visit of the next Manchester United signing Cristian Orozco.



He’s Colombian, 17 years old, coming from Fortaleza, $1M dollars is the transfer fee. United believe the… pic.twitter.com/n8IfD1yeko — UtdJoshua (@UtdJoshua03) November 27, 2025