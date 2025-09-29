Selección Colombia arranca con presión el Mundial Sub-20: esto pasó entre Noruega y Nigeria

Antes de que la Selección Colombia debute ante Arabia Saudí, en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, este lunes 29 de septiembre, su grupo (F) ya tuvo acción. Más temprano, Noruega y Nigeria jugaron en el estadio Fiscal de Talca.

El resultado final dejó un 1-0 de Noruega sobre Nigeria; por tanto, la Selección Colombia juega con presión encima, pues si quiere ser líder y arrancar con pie derecho, tendrá que vencer por dos o más goles a Arabia Saudí.

Rasmus Holten, autor del gol que le dio la victoria a Noruega, sobre Nigeria, en el Mundial Sub-20 de Chile. | Foto: FIFA via Getty Images

Las emociones entre Colombia y Arabia Saudí serán a partir de las 6:00 p.m. de este lunes (hora colombiana), en el mismo estadio Fiscal de Talca. Hay expectativa luego del gran Sudamericano Sub-20 que hizo el combinado cafetero.

Noruega venció a Nigeria con gol de penal

Apenas se terminaban de acomodar los asistentes al estadio Fiscal de Talca, cuando sobre los 9′ Nigeria tuvo un penal a favor. El encargado de cobrar para la selección nórdica fue Rasmus Holten (defensa) y no falló.

Holten decidió cobrar fuerte, al palo derecho del portero africano, Ebenezer Ifeanyi Harcourt, quien decidió tirarse al otro lado y nada pudo hacer para impedir el tanto en contra. Fue el 1-0 suficiente para darle tres puntos de oro a Noruega.

¡GOOOL DE NORUEGA!



Luego de la revisión, Rasmus Holten marcó de penal el 1-0 de los nórdicos ante Nigeria.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/esih4cEsWA — DSPORTS Chile (@DSportsCL) September 29, 2025

Así las cosas, y con el partido Colombia vs. Arabia Saudí aún por jugar, Noruega lidera la tabla de posiciones del grupo F con tres puntos y +1 en diferencia de gol. En contraste, Nigeria se queda en el último lugar de la zona.

Para la segunda fecha, los partidos serán Noruega vs. Colombia y Nigeria vs. Arabia Saudí. Ambos compromisos se jugarán el jueves, 2 de octubre, y resultarán clave en la aspiración de los cuatro seleccionados por obtener un cupo hacia los octavos de final del Mundial Chile Sub-20.

Datos generales del partido

Marcador final : Noruega 1 - 0 Nigeria

: Noruega 1 - 0 Nigeria Fecha : 29 de septiembre de 2025 (primera jornada, grupo F, Mundial Sub-20 en Chile)

: 29 de septiembre de 2025 (primera jornada, grupo F, Mundial Sub-20 en Chile) Estadio : Fiscal de Talca

: Fiscal de Talca Alineaciones:

Noruega: Einar Bøe Fauskanger; Luca Høyland, Håkon Røsten, Rasmus Holten, Vetle Auklend; Sondre Granaas, Kasper Sætherbø, Ola Visted, Gustav Nyheim, Markus Haaland; Bang-Kittilsen. DT: Bjørn Johansen