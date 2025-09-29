Deportes
Colombia vs. Arabia Saudita sub-20 hoy |Hora y canal para ver el debut en el Mundial
Este lunes el cuadro patrio estará jugando la fecha 1 de la cita orbital. Su grupo se completará con juegos ante Noruega y Nigeria.
Es la hora para que la Selección Colombia Sub-20 tenga su ansiado debut en el Mundial de Chile 2025.
Este lunes el cuadro patrio estará jugando la fecha 1 de la cita orbital, donde enfrentará a su similar de Arabia Saudita.
Será un duelo que se lleve a cabo en la tarde noche del 29 de septiembre, con la transmisión de los canales principales del país.
Hora y canal para ver en vivo
Copa Mundo de Chile
29 de septiembre
Fecha 1 - fase de grupos
Hora: 6:00 p.m.
Canal: Caracol Televisión, RCN Televisión
Estadio: Fiscal de Talca
En cabeza del entrenador César Torres, el cuadro cafetero irá por la clasificación en un grupo donde también deberá medirse a Noruega (2 de octubre) y Nigeria (5 de octubre).
“Son muy, muy competitivos los tres. Yo digo que el fútbol a este nivel está muy emparejado, cada uno con características distintas”, apuntó el DT.
Centrado en lo que será el puntapié inicial de su participación, resaltó las virtudes de los de Oriente Medio.
“Arabia Saudí, un equipo muy agresivo defensivamente, muy presionante en algunos momentos, con un juego directo, con poca elaboración, pero muy competitivo”, analizó Torres.
Anhelo de título para Colombia
Esa categoría Sub-20 que iniciará su participación en el Mundial de Chile, es uno de los cinco planteles clasificados a Copas del Mundo por parte de Colombia.
Participaciones recientes de la Tricolor han dejado el sinsabor de que se está cerca de alzar la copa, pero en los minutos finales se diluye ese sueño.
Por eso es que el entrenador Torres vuelve a apuntar alto. Con sus dirigidos se han trazado la meta de acabar con esa racha y que se tenga un final feliz.
“Es el sueño, no solo de nosotros, sino de todos los colombianos, poder gritar esa palabra campeón, poder sentirnos ganadores, anexarle un logro tangible a toda esa evolución y esa competitividad y ese talento que tenemos en nuestro país, en todas las categorías del fútbol masculino y femenino”, indica el DT.
Para beneficio del entrenador, a la hora de escoger los hombres que ponga en campo, tiene a su disposición figuras de la talla de Neyser Villarreal, Óscar Perea, Emilio Aristizabal, entre otros.
Convocatoria oficial de Colombia para el Mundial Sub-20:
- Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF
- Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
- Luis Mena Padilla – Atlético Huila
- Simón García Valero – Atlético Nacional
- Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira
- Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
- Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
- Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC
- Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
- Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional
- Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional
- Kener González Mosquera – América de Cali
- Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas
- José Cavadía Pedraza – América de Cali
- Joel Romero – América de Cali
- Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
- Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
- Joel Canchimbo Morales – Junior FC
- Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
- Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC
- Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF