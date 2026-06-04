Circula video de Wilmar Roldán en compleja situación: desazón y preocupación es total

Ver a un árbitro fuera de la cancha es poco habitual. A estos protagonistas del balompié suelen hacer presencia en los terrenos de juego y hablarse de ellos por lo que hagan dentro del rectángulo verde.

Sin embargo, en las últimas horas se ha hecho referencia a Wilmar Roldán por una situación extradeportiva. Por lo que se pudo ver en un video que circula en redes sociales, el juez vivió una situación desafortunada con su carro.

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En un video de apróximadamente un minuto quedó retratado que Roldán arribó a su vehículo y este estaba pinchado. Con uno de los neumáticos así era imposible arrancar, lo que lo obligó a tener que quitarse el saco de su vestido y empezar a hacer la reparación.

#Tendencias 🚨⚽ Del VAR al gato hidráulico.

El árbitro colombiano Wilmar Roldán fue captado cambiando una llanta de su vehículo tras sufrir un percance mecánico en un parqueadero. Lejos de los estadios y las polémicas arbitrales, resolvió personalmente la situación y las… pic.twitter.com/IVz0P9e1Av — Vanguardia (@vanguardiacom) June 3, 2026

Si bien Roldán se puso el ‘overol’, segundos antes de le vio en su rostro la desazón y preocupación total. Su tristeza por lo vivido le llevó hasta a tomarse el rostro, golpear el auto con una pierna y hacer una llamada a alguien para comentarle de la situación.

Muchas hipótesis han surgido, pero ninguna comprobada. Entre lo que ha circulado en redes sociales está que algunos hinchas de algún equipo hubiesen afectado el carro de Wilmar en retaliación por decisiones arbitrales.

Wilmar Roldán, juez FIFA de Colombia y uno de los más reconocidos por su trayectoria. Foto: Julián Martínez - Esteban Lara

Medios nacionales como Vanguardia, del departamento de Santander, hizo referencia al hecho y lo dio a conocer con un tinte jocoso.

“Del VAR al gato hidráulico. El árbitro colombiano Wilmar Roldán fue captado cambiando una llanta de su vehículo tras sufrir un percance mecánico en un parqueadero”, iniciaron diciendo.

“Lejos de los estadios y las polémicas arbitrales, resolvió personalmente la situación y las imágenes no tardaron en volverse virales”, reportaron.

“Esta vez no tuvo que revisar una jugada, señalar un penalti ni mostrar una tarjeta. Le tocó tomar una decisión diferente: cambiar el neumático y seguir su camino”, completaron tras describir la situación vivida por Roldán.

Roldán instruyó a la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol reportó que el equipo nacional estuvo recibiendo una capacitación arbitral. El propósito era enterar a los jugadores de las nuevas normas para la Copa del Mundo impuestas por la FIFA.

“El cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Colombia participaron en una jornada de capacitación técnica dictada por la Comisión Arbitral de la FCF. La sesión estuvo liderada por el árbitro internacional Wilmar Roldán y por Ímer Machado, director del Departamento de Arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol", informó la FCF.

Wilmar Roldán, árbitro encargado de dar capacitación arbitral a la Selección Colombia Foto: Suministrada a SEMANA (FCF)

“El objetivo principal del encuentro fue dar a conocer las recientes actualizaciones normativas que implementará el ente rector del fútbol mundial para la Copa Mundial de la FIFA 2026″, publicaron dando a conocer el tema central del encuentro.

“El entrenador Néstor Lorenzo, en conjunto con la Federación Colombiana de Fútbol, expresa su agradecimiento a Wilmar Roldán, Ímer Machado y la Comisión Arbitral por la instrucción impartida”, cierra la misiva.

Se espera que esta cátedra a la Tricolor les sirva para la Copa Mundo, a la que viajan este jueves luego del campamento que tuvo lugar en Medellín y Bogotá durante semanas previas.