Deportes

Wilmar Roldán y César Farias se agarraron en pleno partido de Copa Libertadores: terminó mal para el DT

Árbitro y director técnico se reencontraron en el duelo de Barcelona SC contra Botafogo por la fase 3.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

4 de marzo de 2026, 7:08 a. m.
Wilmar Roldán y César Farías en el partido de Barcelona vs. Botafogo.
Wilmar Roldán y César Farías en el partido de Barcelona vs. Botafogo. Foto: Captura ESPN

César Farias terminó expulsado en el partido de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores entre Barcelona SC y Botafogo (1-1). Aunque vio la tarjeta roja a los 76 minutos, desde el primer tiempo ya estaba reclamando las decisiones del árbitro Wilmar Roldán.

Todo arrancó luego de un penal no sancionado al delantero Darío Benedetto por un supuesto planchazo dentro del área. Roldán no vio falta del jugador de Botafogo, mientras que Farías puso el grito en el cielo haciendo aspavientos desde el banquillo.

Duván Vergara pisa fuerte y advierte a Lorenzo con espectacular doblete para ser héroe de Racing: sueña con el Mundial

El árbitro antioqueño se acercó hasta esa zona y le pidió que los reclamos se los hiciera directamente a él, no a sus asistentes. La seña de Roldán quedó grabada por las cámaras de la transmisión oficial y marcó lo que sería el rumbo del partido para ambos.

El juez central tuvo paciencia con Farias hasta que se hizo insostenible su continuidad en el partido. Sobre el tramo final del compromiso, el técnico venezolano empujó levemente a un jugador de Botafogo que había lanzado un pelotazo muy cerca de su banquillo.

Deportes

Por este video piden la suspensión de Luis Javier Suárez: directivo se quejó de sus gestos

Deportes

Luis Díaz no para de recibir alegrías: anuncio oficial de la Bundesliga le saca otra sonrisa

Deportes

Duván Vergara pisa fuerte y advierte a Lorenzo con espectacular doblete para ser héroe de Racing: sueña con el Mundial

Deportes

Las palabras de Tomás Ángel desde la sede del América de Cali que no le caen nada bien a Atlético Nacional

Deportes

Filtran video de hinchas de Millonarios en avión rumbo a Medellín: “Cantemos todos, esta vez no hay piedad”

Deportes

Desleal patada a Luis Javier Suárez: se molestó, protestó y temió por el Mundial 2026

Deportes

Alineaciones Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

Deportes

Wilmar Roldán se tuvo que aguantar furia de Hugo Rodallega: contó cantada de tabla al juez

Deportes

¿Ferviente hincha? El árbitro Wilmar Roldán y el equipo de sus amores en el fútbol colombiano, fin al misterio

Gente

Wilmar Roldán, el árbitro más famoso de Colombia revela detalles de su exitosa carrera, “mientras los árbitros vamos en Renault 4, los jugadores van en Ferrari”

Al ver lo sucedido, Roldán sacó la tarjeta roja directa y mandó a las duchas al entrenador que dirigió en Colombia al Junior de Barranquilla, Águilas Doradas y América de Cali.

Definido el canal que transmitirá América vs. Bucaramanga en Copa Sudamericana: no va por ESPN

La hinchada de Barcelona terminó muy molesta por la actuación de la terna colombiana, sin embargo, en la rueda de prensa no se hicieron comentarios al respecto.

No quiero hablar de los árbitros, vine a hablar del partido y del resultado. Es una serie pareja, de 180 minutos”, expresó Grenddy Perozo, asistente técnico del conjunto ecuatoriano.

Lo que sí hizo fue defender a Farías de la expulsión que no le permitirá dirigir sobre la línea en el juego de vuelta. “El profe César intenta varias veces quitarse de encima a Barbosa y lo que hace es apartarlo“, indicó.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Botafogo y Barcelona?

Esta ya llave se definirá el próximo martes, 10 de marzo, en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Botafogo parte como favorito a clasificar a la fase de grupos, pero Barcelona no renuncia a dar el batacazo.

Los cuatro ganadores de la tercera ronda avanzarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comenzará el 7 de abril, mientras que los equipos derrotados serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos de ambos torneos se realizará el 19 de este mes, según lo informó la Conmebol.

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla ya están confirmados, mientras que Deportes Tolima e Independiente Medellín todavía necesitan superar sus llaves para meterse en la lista de participantes y asegurar seis partidos más como mínimo.

Más de Deportes

Luis Javier Suárez está en el 'ojo del huracán' por un video que salió en la transmisión oficial.

Por este video piden la suspensión de Luis Javier Suárez: directivo se quejó de sus gestos

01 November 2025, Bavaria, Munich: Soccer, Bundesliga, FC Bayern Munich - Bayer Leverkusen, Matchday 9, Allianz Arena, Luis D�az (Bayern Munich) sits on the bench at the start of the match. IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to use or have used photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP)

Luis Díaz no para de recibir alegrías: anuncio oficial de la Bundesliga le saca otra sonrisa

Momento de la definición de los dos goles de Duván Vergara.

Duván Vergara pisa fuerte y advierte a Lorenzo con espectacular doblete para ser héroe de Racing: sueña con el Mundial

Tomás Ángel presentado en América de Cali / Escudo de Nacional.

Las palabras de Tomás Ángel desde la sede del América de Cali que no le caen nada bien a Atlético Nacional

Hinchas de Millonarios.

Filtran video de hinchas de Millonarios en avión rumbo a Medellín: “Cantemos todos, esta vez no hay piedad”

Luis Javier Suárez se molestó por falta en su contra a meses del Mundial 2026.

Desleal patada a Luis Javier Suárez: se molestó, protestó y temió por el Mundial 2026

Radamel Falcao García / Juan Rengifo.

Alineaciones Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

Julián Millán en Fluminense / Dávinson Sánchez abraza a Yerry Mina.

Golpe letal de Julián Millán en el mercado: nuevo jugador de Fluminense y aprieta la pelea por el Mundial 2026

Luis Javier Suárez, figura del Sporting Lisboa.

Luis Suárez retumba en Europa con un gol más: se acerca a un nuevo título y aumenta su espectacular racha

Noticias Destacadas