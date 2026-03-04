Wilmar Roldán y César Farias se agarraron en pleno partido de Copa Libertadores: terminó mal para el DT

César Farias terminó expulsado en el partido de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores entre Barcelona SC y Botafogo (1-1). Aunque vio la tarjeta roja a los 76 minutos, desde el primer tiempo ya estaba reclamando las decisiones del árbitro Wilmar Roldán.

Todo arrancó luego de un penal no sancionado al delantero Darío Benedetto por un supuesto planchazo dentro del área. Roldán no vio falta del jugador de Botafogo, mientras que Farías puso el grito en el cielo haciendo aspavientos desde el banquillo.

Duván Vergara pisa fuerte y advierte a Lorenzo con espectacular doblete para ser héroe de Racing: sueña con el Mundial

El árbitro antioqueño se acercó hasta esa zona y le pidió que los reclamos se los hiciera directamente a él, no a sus asistentes. La seña de Roldán quedó grabada por las cámaras de la transmisión oficial y marcó lo que sería el rumbo del partido para ambos.

El juez central tuvo paciencia con Farias hasta que se hizo insostenible su continuidad en el partido. Sobre el tramo final del compromiso, el técnico venezolano empujó levemente a un jugador de Botafogo que había lanzado un pelotazo muy cerca de su banquillo.

Al ver lo sucedido, Roldán sacó la tarjeta roja directa y mandó a las duchas al entrenador que dirigió en Colombia al Junior de Barranquilla, Águilas Doradas y América de Cali.

Definido el canal que transmitirá América vs. Bucaramanga en Copa Sudamericana: no va por ESPN

La hinchada de Barcelona terminó muy molesta por la actuación de la terna colombiana, sin embargo, en la rueda de prensa no se hicieron comentarios al respecto.

“No quiero hablar de los árbitros, vine a hablar del partido y del resultado. Es una serie pareja, de 180 minutos”, expresó Grenddy Perozo, asistente técnico del conjunto ecuatoriano.

Lo que sí hizo fue defender a Farías de la expulsión que no le permitirá dirigir sobre la línea en el juego de vuelta. “El profe César intenta varias veces quitarse de encima a Barbosa y lo que hace es apartarlo“, indicó.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Botafogo y Barcelona?

Esta ya llave se definirá el próximo martes, 10 de marzo, en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Botafogo parte como favorito a clasificar a la fase de grupos, pero Barcelona no renuncia a dar el batacazo.

Los cuatro ganadores de la tercera ronda avanzarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comenzará el 7 de abril, mientras que los equipos derrotados serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos de ambos torneos se realizará el 19 de este mes, según lo informó la Conmebol.

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla ya están confirmados, mientras que Deportes Tolima e Independiente Medellín todavía necesitan superar sus llaves para meterse en la lista de participantes y asegurar seis partidos más como mínimo.