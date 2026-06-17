Horóscopo de este miércoles 17 de junio, según Nana Calistar; se avecinan cambios importantes en el amor y la salud

La astrología es un conjunto de tradiciones y creencias que en los últimos años ha despertado un creciente interés entre quienes buscan orientación sobre lo que podría ser el futuro, ya sea en temas relacionados con el amor, el trabajo o la salud
Por eso, consultar el horóscopo se ha convertido en una práctica habitual para miles de personas. En este contexto, Nana Calistar se ha consolidado como una de las figuras más populares de México, ofreciendo a sus seguidores predicciones con un estilo cercano y auténtico.
A diferencia de otros astrólogos, destaca por brindar mensajes claros, directos y fáciles de comprender, lo que ha sido clave para mantenerse como una de las voces más influyentes y seguidas en el mundo de la astrología.
Horóscopo de este miércoles 17 de junio
- Aries
“Prepárate porque el amor viene a moverte hasta los cimientos. La llegada de una persona nueva comenzará a cambiar poco a poco tu manera de pensar, de sentir y hasta de visualizar tu futuro“.
ARIES— Nana Calistar (@NanaCalistar) June 17, 2026
Prepárate porque el amor viene a moverte hasta los cimientos. La llegada de una persona nueva comenzará a cambiar poco a poco tu manera de pensar, de sentir y hasta de visualizar tu futuro. No necesariamente será un amor que aparezca de la noche a la mañana con banda…
- Tauro
“Ya deja de gastar energía, tiempo y sentimientos en personas que ni te valoran ni te aportan absolutamente nada bueno. El 17 de junio de 2026 marca el inicio de una etapa en la que comenzarás a poner límites mucho más firmes“.
- Géminis
“Ya deja de darle tanto poder a las opiniones de otras personas porque últimamente has permitido que comentarios, críticas y actitudes ajenas estén golpeando tu autoestima más de lo que deberían“.
- Cáncer
“Prepárate porque vienen movimientos importantes que comenzarán a sacarte poco a poco del estancamiento emocional, económico y personal en el que te has sentido durante los últimos meses“.
CÁNCER— Nana Calistar (@NanaCalistar) June 17, 2026
Prepárate porque vienen movimientos importantes que comenzarán a sacarte poco a poco del estancamiento emocional, económico y personal en el que te has sentido durante los últimos meses. Has pasado por momentos en los que sentías que por más esfuerzo que hacías las cosas…
- Leo
“Deja de perder el tiempo en personas, situaciones y problemas que ni te dejan dinero ni te dan paz mental. La vida te pondrá frente a oportunidades muy importantes en estos días, pero si sigues volteando hacia donde ya no hay nada para ti“.
- Virgo
“Ya es momento de que te pongas las pilas contigo y dejes de invertir tanto tiempo en arreglarle la vida a medio mundo mientras la tuya sigue esperando turno“.
- Libra
“Deja de querer cargar al mundo en tus hombros porque ni eres santo ni mártir. Está muy bien ayudar, apoyar y estar presente cuando te necesitan, pero tampoco se vale que descuides tus sueños, tus proyectos y hasta tu tranquilidad“.
LIBRA— Nana Calistar (@NanaCalistar) June 17, 2026
Ya deja de querer cargar al mundo en tus hombros porque ni eres santo ni mártir. Tu familia seguirá siendo uno de los puntos más sensibles de tu vida y en estos días vas a darte cuenta de que muchas veces te preocupas más por resolver problemas ajenos que por atender los…
- Escorpión
“Durante este 17 de junio de 2026 comenzarás a experimentar cambios importantes en tu manera de pensar. Muchas situaciones que antes tolerabas por cariño, costumbre o miedo a quedarte solo dejarán de tener sentido“.
- Sagitario
“Si tienes pareja y esa persona se ha convertido más en un obstáculo que en un apoyo para tus sueños, metas y proyectos, ya va siendo momento de hacerte preguntas incómodas. Has desperdiciado demasiado tiempo mirando hacia atrás“.
- Capricornio
“Prepárate porque en los próximos días recibirás noticias de una persona que hace mucho no ves o de quien prácticamente ya habías perdido el rastro“.
CAPRICORNIO— Nana Calistar (@NanaCalistar) June 17, 2026
Prepárate porque en los próximos días recibirás noticias de una persona que hace mucho no ves o de quien prácticamente ya habías perdido el rastro. Puede tratarse de una amistad, un viejo amor, un familiar o alguien que en su momento tuvo cierta importancia en tu…
- Acuario
“Cuida mucho tu salud en estos días porque tu cuerpo comenzará a cobrarte algunas facturas que has estado dejando pendientes. Una amistad te necesitará más que nunca. Sin embargo, tampoco cargues problemas ajenos como si fueran tuyos“.
- Piscis
“Tu mayor problema no son las personas que te han fallado, sino el miedo que te dejaron después de hacerlo. Mientras sigas viendo el presente con los ojos del pasado, seguirás cerrándole la puerta a oportunidades que podrían hacerte muy feliz“.