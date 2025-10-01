Suscribirse

Deportes

Colombia vs. Noruega: hora y canal para ver el segundo partido en el Mundial Sub-20

La Tricolor solo necesita de una victoria para asegurar el tiquete directo a octavos de final.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

1 de octubre de 2025, 8:08 p. m.
TALCA, CHILE - SEPTEMBER 29: Oscar Perea of Colombia reacts during the FIFA U-20 World Cup Chile 2025 Group F match between Colombia and Saudi Arabia at Estadio Fiscal on September 29, 2025 in Talca, Chile. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images)
Óscar Perea, jugador de la Selección Colombia Sub-20 | Foto: FIFA via Getty Images

La Selección Colombia calienta motores para su segundo partido en el Mundial Sub-20. Después de ganarle a Arabia Saudita en el debut, el combinado nacional se verá las caras ante Noruega en un duelo directo por el liderato del grupo F.

El partido está programado para este jueves, 2 de octubre, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión estará disponible en la señal abierta de Gol Caracol y RCN, además de Dports en el resto de latinoamérica.

Contexto: Jordan Barrera contó qué pasó con el árbitro del Colombia vs. Arabia Saudí en el Mundial Sub-20: hubo risas

A la Tricolor le basta con una victoria para asegurar su tiquete en la próxima ronda, pero tiene la tarea de dejar mejores sensaciones y ser contundente de cara al arco rival.

“¿Tenemos que mejorar? Seguro que sí, en algunos momentos elaborar más, tener más calidad en la definición, ganar algunas segundas pelotas y competir desde el inicio", señaló el técnico César Torres.

Y es que Colombia venció a Arabia Saudita con el gol de Óscar Perea, sin embargo, sembró dudas para en el funcionamiento.

Ante Noruega será la posibilidad para que Torres consolide el equipo y ponga a rodar la idea de juego que quiere imprimirle a esta generación de jugadores.

El combinado europeo también ganó en su debut. Rasmus Holten, de penal, marcó el único gol del partido frente a Nigeria con el que se pusieron por delante en la tabla de posiciones.

Sobre el campo de juego del Estadio Fiscal de Talca estará el liderato del grupo F. El país que salga ganador de dicha continenda, no solo asegurará el tiquete a los octavos de final sino que saltará a la cima faltando la última fecha.

“La idea es disputar la pelota, ir con vehemencia porque a veces carecemos de eso y bueno cuando lo competimos aflora el talento individual y la idea colectiva, que es lo que nos da resultados”, agregó el entrenador.

Colombia vs. Arabia Saudita Mundial de Chile Sub 20 primera fecha
Óscar Perea fue el autor del gol contra Arabia Saudita | Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Noruega es considerado dentro de la Selección Colombia como el rival a vencer en esta fase. Cuando se realizó el sorteo quedó este partido marcado en el calendario, sabiendo que seguramente llegarían ambos con tres puntos en el bolsillo.

Vencer a la selección europea sería un golpe motivacional para la Tricolor, que clasificó prematuramente a esta Copa del Mundo, pero luego desentonó ante los grandes retos que le presentó el Sudamericano disputado a principios de este año.

César Torres decidió mantener a la columna vertebral pese a las críticas, incluido el goleador Néiser Villarreal, quien ha perdido el puesto como titular a manos de Emilio Aristizábal.

Contexto: Nueva Zelanda le aguó la fiesta a Egipto; Panamá y Ucrania quedaron debiendo: panorama en el Mundial Sub-20

¿Cuándo y a qué hora juega Colombia contra Noruega?

  • Mundial Sub-20 - Fecha 2
  • Estadio: Fiscal de Talca, Chile
  • Fecha y hora: jueves 2 de octubre, 3:00 p. m. (COL)
  • Canal: Caracol, RCN Y DSports.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Yankees y Red Sox definen el primer juego con una épica remontada en el inicio de los playoffs

2. “Queremos que sea llevado ante la justicia”: la Casa Blanca va tras el dictador Nicolás Maduro

3. Periódico inglés es acusado de espiar al príncipe William. Habría desde escuchas telefónicas hasta detectives privados

4. Sindicato de empleados de la Cancillería le reclamó al presidente Gustavo Petro por hablar de “diplomacia feudal”

5. Israel intercepta tres barcos de flotilla que se dirigían a Gaza: fueron “detenidos” sin incidentes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMundial Sub 20Noruegaen vivo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.