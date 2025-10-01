Colombia vs. Noruega: hora y canal para ver el segundo partido en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia calienta motores para su segundo partido en el Mundial Sub-20. Después de ganarle a Arabia Saudita en el debut, el combinado nacional se verá las caras ante Noruega en un duelo directo por el liderato del grupo F.

El partido está programado para este jueves, 2 de octubre, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión estará disponible en la señal abierta de Gol Caracol y RCN, además de Dports en el resto de latinoamérica.

A la Tricolor le basta con una victoria para asegurar su tiquete en la próxima ronda, pero tiene la tarea de dejar mejores sensaciones y ser contundente de cara al arco rival.

“¿Tenemos que mejorar? Seguro que sí, en algunos momentos elaborar más, tener más calidad en la definición, ganar algunas segundas pelotas y competir desde el inicio", señaló el técnico César Torres.

📺 @CanalRCN, App Canal RCN, @GolCaracol, Ditu #VenConColombia🇨🇴… pic.twitter.com/Bq2WtDFYWU — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 1, 2025

Y es que Colombia venció a Arabia Saudita con el gol de Óscar Perea, sin embargo, sembró dudas para en el funcionamiento.

Ante Noruega será la posibilidad para que Torres consolide el equipo y ponga a rodar la idea de juego que quiere imprimirle a esta generación de jugadores.

El combinado europeo también ganó en su debut. Rasmus Holten, de penal, marcó el único gol del partido frente a Nigeria con el que se pusieron por delante en la tabla de posiciones.

Sobre el campo de juego del Estadio Fiscal de Talca estará el liderato del grupo F. El país que salga ganador de dicha continenda, no solo asegurará el tiquete a los octavos de final sino que saltará a la cima faltando la última fecha.

“La idea es disputar la pelota, ir con vehemencia porque a veces carecemos de eso y bueno cuando lo competimos aflora el talento individual y la idea colectiva, que es lo que nos da resultados”, agregó el entrenador.

Óscar Perea fue el autor del gol contra Arabia Saudita | Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Noruega es considerado dentro de la Selección Colombia como el rival a vencer en esta fase. Cuando se realizó el sorteo quedó este partido marcado en el calendario, sabiendo que seguramente llegarían ambos con tres puntos en el bolsillo.

Vencer a la selección europea sería un golpe motivacional para la Tricolor, que clasificó prematuramente a esta Copa del Mundo, pero luego desentonó ante los grandes retos que le presentó el Sudamericano disputado a principios de este año.

César Torres decidió mantener a la columna vertebral pese a las críticas, incluido el goleador Néiser Villarreal, quien ha perdido el puesto como titular a manos de Emilio Aristizábal.

