Deportes
Nueva Zelanda le aguó la fiesta a Egipto; Panamá y Ucrania quedaron debiendo: panorama en el Mundial Sub-20
Estos son los resultados más relevantes en el arranque de la segunda fecha en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.
Tres minutos le tomó a Nueva Zelanda remontar la ventaja inicial de Egipto en el partido por la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub-20, y sueña con los octavos de final. En el B, Ucrania y Panamá no se sacaron ventaja.
Con goles de Luke Brooke-Smith y Xuan Loke en el minuto 13 y 16, los neozelandeses dieron vuelta al partido en el Estadio Nacional de Santiago en Chile y consiguieron su primera victoria, tras el tanto inicial del egipcio Ahmed Khaled en el 5′.
“Pusieron mucha presión sobre nosotros, pero simplemente resistimos, defendimos y conseguimos la victoria”, celebró a la AFP el defensor Jayden Smith.
Por otro lado, Chile vivió un muy mal rato a cuenta de la Selección Japón. Los anfitriones perdieron por 2-0 ante la selección asiática y, por supuesto, fue un duro golpe para uno de los equipos que pintaba para brillar en esta fecha.
En el Grupo B, Panamá y Ucrania no se sacaron ventaja en el Estadio Elías Figueroa, en la región de Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.
El ucraniano Hennadiy Synchuk anotó de penal en el minuto 6 y Panamá respondió con un tanto de Gustavo Eloy en el 36′. En sí, ambos conjuntos quedaron debiendo en sus aspiraciones por tener un buen espectáculo.
Más tarde, Corea del Sur y Paraguay tampoco pudieron pasar del empate, aunque estos dos ni siquiera pudieron anotar un gol. El grupo B se aprieta, pues Ucrania lidera con cuatro puntos y la blanquirroja es segunda con las mismas unidades. Panamá y Corea del Sur cierran su zona con apenas una unidad y tienen sus ojos puestos en la tercera fecha.
Estos son los resultados del martes en el Mundial Sub-20 de Chile:
Grupo A:
Nueva Zelanda 2 - 1 Egipto
Chile 0 - 2 Japón
Grupo B:
Ucrania 1 - 1 Panamá
Paraguay 0 - 0 Corea del Sur
Programación última fecha
Fecha 3 grupo A
Viernes, 3 de octubre de 2025: Egipto vs. Chile - 6:00 p.m.
Viernes, 3 de octubre de 2025: Nueva Zelanda vs. Japón - 6:00 p.m.
Fecha 3 grupo B
Viernes, 3 de octubre de 2025: Ucrania vs. Paraguay - 3:00 p.m.
Viernes, 3 de octubre de 2025: Panamá vs. Corea del Sur - 3:00 p.m.
*Los horarios corresponden a territorio colombiano
*Con información de AFP