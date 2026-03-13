Golpe durísimo para Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto por guerra de Estados Unidos con Irán: la Fifa contra las cuerdas

Tensión total en el mundo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. La maniobra bélica en el Medio Oriente se mantiene a tres meses del pitazo inicial del Mundial 2026. Las alarmas están encendidas por el evento Fifa que se disputará en suelo estadounidense, México y Canadá. El planeta ve cómo se aproxima la fiesta del fútbol en medio del conflicto.

Irán lanza fuerte amenaza a la Fifa y sacude el Mundial 2026 en medio de la guerra con EE. UU.: se evalúan medidas

Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, más su aliado Israel, mantienen los ejercicios militares por el golfo Pérsico y los misiles siguen pasando por el aire del Medio Oriente, sin intención de parar. Las fuerzas de Occidente castigan severamente a su enemigo iraní y ya se van conociendo las consecuencias de los ataques, que colocan a la Fifa contra las cuerdas.

Pensando en el Mundial 2026, las autoridades iraníes cada vez más están convencidas que no ir a la Copa del Mundo sería lo mejor. La Selección Irán fue de las primeras en clasificar y sus jugadores no estarían de acuerdo con esas medidas y, más allá de las recomendaciones de Donald Trump de no presentarse, los futbolistas tendrían la postura de viajar a suelo norteamericano.

Selección de Irán, clasificada al Mundial 2026, pero que no asistirá al sorteo de la fase de grupos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, Irán se concentra en la confrontación con Estados Unidos y, entre más pasan los días, se va confirmando lo que el Minsterio del Deporte y el presidente de la Federación Iraní de Fútbol comentaron sobre la ausencia de la potencia chiita en tierras norteamericanas. Esto coloca en una situación incómoda a la Fifa, que debería tomar cartas en el asunto.

Tres países más se ven perjudicados

Los daños colaterales de la guerra se van viendo y tres países se están viendo perjudicados. Por ejemplo, en el grupo G. Nueva Zelanda comienza a hacerse las preguntas y le siguen Bélgica y Egipto. Algunas medidas que estudia la Fifa es aceptar la renuncia de Irán o que definitivamente no se presenten.

Si es así y la delegación no se presenta, el grupo G quedaría tal como está conformado y los partidos de los iraníes se darían por perdidos 3-0 en el escritorio y sin jugar. Es decir, que Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica tendrían tres puntos y +3 en la diferencia de gol el día del partido ante los iraníes.

Si se acepta la renuncia, se eliminaría a Irán del grupo y solamente quedarían tres equipos en el grupo G (Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda) y por ejemplo, el debut de los neozelandeses ya no sería el 15 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood (California), sino el 21 de junio en el BC Place de Vancouver (Canadá) contra Egipto. La entidad futbolística sigue viendo el desarrollo del conflicto para tomar una decisión.