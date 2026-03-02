Deportes

Los países que se ilusionan con el Mundial 2026 si Irán decide retirarse tras los ataques de Israel y Estados Unidos

La Fifa está a la expectativa tras los ataques de Estados Unidos e Israel en el Medio Oriente y la postura que tomaron en Teherán.

William Horacio Perilla Gamboa

2 de marzo de 2026, 2:53 p. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, propuso darle el Nobel de Paz a Donald Trump.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, propuso darle el Nobel de Paz a Donald Trump. Foto: Fotos: Getty Images

Tensión en el mundo por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Un agitado comienzo de marzo que tiene los ojos del planeta en el Medio Oriente. Los avances militares siguen por el golfo Pérsico, China lanza advertencias y la Fifa aumenta su angustia por las diferentes posturas políticas que se puedan tomar en las naciones involucradas en el conflicto.

Precisamente, Irán comienza a analizar cómo manejar el tema con la Fifa y su respectiva clasificación al Mundial 2026. Cabe recordar que la nación iraní fue uno de los mejores equipos de las eliminatorias de Asia y clasificó anticipadamente a la Copa del Mundo. En el sorteo que se realizó en Washington, quedó en el grupo G con Bélgica como cabeza, Egipto y Nueva Zelanda.

Para rematar, Irán tendrá que jugar los tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, lo que ya comienza a causar malestar en las autoridades iraníes, que en estos momentos cobijan a la potencia norteamericana como su más ferviente enemigo. Ya se comienza a mirar el reglamento Fifa y lo que pasaría si la nación persa no viaja a la Copa del Mundo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Getty Images Montaje: Semana

“Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos (28 de febrero), es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, dijo Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, a Marca. La postura está sobre la mesa y se mira el país que podría clasificar en vez de Irán.

País vecino de Irán ocuparía su lugar en el Mundial 2026

Según el reglamento Fifa, existen varias posibilidades si Irán desiste y renuncia a jugar el Mundial 2026. Una de ellas es que al final quede el grupo tal como está conformado y los partidos de los iraníes se darían por perdidos 3-0 en el escritorio. Otra es que se elimine el cuarteto y solamente queden tres en esta zona de competencia (Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda).

YouTube video gIa26cu4-Wk thumbnail

Otra posibilidad es que Irán sea reemplazado por Irak en el cupo directo. Actualmente, los iraquíes están en el repechaje, pero su posición en el ranking Fifa los colocaría automáticamente en el grupo G. ¿Entonces qué pasaría con la repesca?

Selección Irán en las Eliminatorias de Asia.
Selección Irán en las Eliminatorias de Asia. Foto: Getty Images

Con el movimiento de Irak a la fase de grupos, su lugar en el repechaje sería para Emiratos Árabes Unidos, también basado en el ranking Fifa y las posiciones que jerárquicamente tienen los diferentes países. De esta manera, EAU esperaría rival entre Bolivia y Surinam, siempre y cuando Irán se retire y la Fifa considere esta posibilidad.

En resumen

  • Irán amenaza con retirarse del Mundial 2026 tras los ataques de Estados Unidos e Israel.
  • Tras los reportes desde Teherán, la Fifa analiza qué maniobra proceder para ocupar ese lugar en el grupo G.
  • Irak, su país vecino y por ubicación en el ranking Fifa, clasificaría a la fase de grupos y se ubicaría en la zona que ya ocupan Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.
  • Si este movimiento se hace efectivo, Emiratos Árabes Unidos, que le sigue a Irak en el ranking Fifa, ocuparía ese lugar en el repechaje y esperaría por el ganador entre Bolivia y Surinam.

