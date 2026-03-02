Después de tres días desde que Estados Unidos emprendió una ola de ataques contra Irán, el gobierno chino se pronunció por primera vez sobre el bombardeo a objetivos específicos dentro del país de Oriente Medio.

Desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, objetivos militares estadounidenses en los países del Consejo de Cooperación del Golfo y Jordania han sido objeto de ataques.

Frente a este asunto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, se pronunció al respecto.

#FMsays Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning said China is deeply concerned about the spillover of the military strikes by the #US and #Israel against #Iran, which had affected Iran's neighboring countries. China believes that the sovereignty, security and territorial integrity… pic.twitter.com/TsGl1veCEy — China Daily (@ChinaDaily) March 2, 2026

“Los ataques estadounidenses e israelíes no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y violan el derecho internacional. China está profundamente preocupada por las repercusiones regionales”, dijo Ning.

“China considera que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los Estados del Golfo deben ser plenamente respetadas. Instamos a las partes a detener las operaciones militares y evitar una mayor propagación del conflicto”, aseveró.

El gigante asiático elogió la “Declaración de la 50.ª Reunión Extraordinaria del Consejo Ministerial del CCG”, que reafirmó la importancia del diálogo y la diplomacia como única vía “para superar la crisis actual y preservar la seguridad regional”, dijo la portavoz.

Trump dice que los bombardeos "intensos" contra Irán seguirán "todo el tiempo que sea necesario" Foto: Montaje El País: fotos de AFP

“Ante la compleja y delicada situación, China apoya a los países de la región en la valoración de la buena vecindad, el fortalecimiento de la comunicación y la coordinación, y el trabajo conjunto por la paz y la estabilidad en la región.

Por otro lado, China reclamó el lunes un alto el fuego y negociaciones diplomáticas para frenar el conflicto en Oriente Medio, que cobró la vida de un ciudadano del gigante asiático en Irán.

Tras Maduro y Jamenei, Donald Trump ya tendría un próximo objetivo en América Latina

“La tarea más urgente es el cese de las operaciones militares y evitar que el conflicto se extienda”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, quien pidió “una resolución a través del diálogo y la negociación”.

La portavoz añadió que un ciudadano chino murió en Teherán, la capital de Irán, país bombardeado desde el sábado por Estados Unidos e Israel en una operación que mató al líder de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, habla durante una conferencia de prensa en Pekín el 27 de julio de 2023. (Foto de Kyodo News vía Getty Images) Foto: Kyodo News via Getty Images

Por otro lado, las autoridades de Rusia acusaron a los gobiernos de Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de las relaciones entre Irán y sus países árabes, al tiempo que han expresado su “preocupación” por la expansión del conflicto en Oriente Próximo.

El Ministerio de Exteriores ruso ha alertado en un comunicado de la creciente “confrontación” en toda la región “como resultado de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán”.

“Está claro que, además de buscar el cambio de régimen en Irán mediante los medios más inescrupulosos, como el asesinato de su liderazgo, Washington y Tel Aviv están tratando de provocar la ruptura de los procesos de normalización de relaciones”, ha señalado.