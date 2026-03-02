MUNDO

Tras Maduro y Jamenei, Donald Trump ya tendría un próximo objetivo en América Latina

‘The Atlantic’ publicó en exclusiva cuál sería el plan del presidente de Estados Unidos tras atacar al régimen iraní.

Redacción Mundo
2 de marzo de 2026, 7:47 a. m.
Donald Trump, Nicolás Maduro y Jamenei
Donald Trump, Nicolás Maduro y Jamenei Foto: Getty Images

El reciente ataque de Estados Unidos a Irán ha despertado la incógnita en todo el mundo sobre cuáles serán, en un futuro cercano, los planes del presidente Donald Trump después de haber derrocado al dictador Nicolás Maduro y luego de haber atacado al líder del régimen de Irán, Ali Jamenei.

Mientras misiles estadounidenses e israelíes siguen cayendo sobre Irán, apenas semanas después de que Donald Trump ordenara un ataque relámpago que envió al presidente de Venezuela a un tribunal de Nueva York, Trump ya tendría en la mira a su próximo objetivo, que estaría en América Latina.

El prestigioso diario The Atlantic publicó un artículo en el que asegura que funcionarios del gobierno de Trump habrían confirmado que su próximo objetivo sería Cuba y que todas las miradas están puestas en la isla.

Leader Ali Khamenei
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: Getty Images

“El presidente se siente como si estuviera en racha, como si esto estuviera funcionando”, dijo un funcionario de la administración a Vivian Salama, periodista del diario estadounidense.

Mundo

Estados Unidos publica video inédito de los ataques de alta precisión al régimen iraní

Mundo

🔴 EN VIVO | Tensión en Irán: defensas antiaéreas de Kuwait abaten, por error, tres aviones de EE. UU.

Mundo

Tensión en Israel: Irán asegura haber atacado la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu

Estados Unidos

Se conocen nuevos detalles del hombre que mató a dos personas en tiroteo en Estados Unidos: hicieron hallazgo clave en su carro

Mundo

Trump lanza amenaza contra la Guardia Revolucionaria Iraní: les pide rendirse o, de lo contrario, “afrontarán una muerte segura”

Mundo

Donald Trump asegura que accedió a hablar con la nueva dirigencia de Irán: “Tendrían que haberlo hecho antes”

Mundo

Personas llegan a Sanaá en jornada de manifestaciones a favor de Irán

Mundo

Donald Trump sugiere una posible “toma de control amistosa” de Estados Unidos en Cuba

Mundo

Reportan a ciudadanos de Estados Unidos entre heridos y fallecidos, tras interceptación en Cuba de una lancha señalada como “terrorista”

Mundo

Marco Rubio declaró que Cuba tiene que cambiar “drásticamente” tras muerte de cuatro personas que viajaban en una lancha en Florida

El presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado la semana pasada que estudia una “toma de control amistosa” de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla comunista.

“El gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, dijo el presidente estadounidense a la prensa al salir de la Casa Blanca para un viaje.

Tras las reflexiones públicas del presidente sobre Cuba se esconde algo importante y personal, según comentaron funcionarios de la administración y allegados de Trump al diario norteamericano.

Otro funcionario de la Casa Blanca aseguró que el énfasis actual está en las conversaciones con Cuba para alcanzar un acuerdo.

“Cuba es una nación en crisis cuyos gobernantes han sufrido un duro revés con la pérdida del apoyo de Venezuela y el cese del envío de petróleo por parte de México”, declaró el funcionario.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el miércoles que Cuba necesitaba un “cambio radical”, poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla, que atraviesa una grave crisis económica, por “razones humanitarias”.

Según el Miami Herald, al margen de ese encuentro, funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado se reunieron con Raúl Rodríguez Castro, nieto del exlíder cubano Raúl Castro.

Rodríguez Castro no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno cubano, pero es considerado una figura influyente en la isla.

En aquel momento, sin embargo, altos funcionarios de la administración descartaron la idea de que hubiera esfuerzos inminentes para llevar a cabo una operación similar de cambio de régimen en Cuba, según The Atlantic.

Argumentaron que, a diferencia de Venezuela, que contaba con un largo legado de instituciones democráticas y un claro líder opositor, los desafíos en Cuba eran demasiado grandes.

