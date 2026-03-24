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Díaz-Canel dice que Cuba no quiere la guerra, pero está lista para “dar la vida por la Revolución”

El mandatario aseguró que el país está preparado para “el peor de los escenarios”.

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Cristian Mauricio Patiño Silva

Cristian Mauricio Patiño Silva

24 de marzo de 2026, 8:33 a. m.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: AP

La tensión entre Estados Unidos y Cuba ha aumentado en las últimas semanas. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista con el político español Pablo Iglesias que su Gobierno mantiene una apuesta por el diálogo, aunque también se está preparando para “el peor de los escenarios”, ante una posible invasión.

El mandatario, quien recibió a Iglesias en La Habana junto a otros líderes políticos y activistas internacionales de izquierda, afirmó que incluso estaría dispuesto a “dar la vida por la Revolución”, según un fragmento de la entrevista compartido por el exlíder de Podemos en redes sociales el lunes.

Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos diálogo (…) pero si ese espacio no se da, nosotros estamos dispuestos. Y te lo digo con la convicción profunda que tengo, que la he compartido con mi familia, de que nosotros damos la vida por la Revolución”, afirmó.

Sus declaraciones surgieron tras una pregunta de Iglesias sobre un comentario del cantautor cubano Silvio Rodríguez en su blog “Segunda Cita”, donde escribió: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”.

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En respuesta a ese pronunciamiento, el Gobierno cubano le entregó el viernes un fusil AKM y una réplica del arma, en reconocimiento a lo que calificó como su “patriótica disposición” para defender al país.

Durante la conversación, el jefe de Estado reiteró sus acusaciones contra Estados Unidos por los problemas estructurales que, según afirmó, han afectado a la isla durante décadas. Además, defendió que “todas las miserias, los males” fueron superados gracias a la Revolución Cubana de 1959.

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Asimismo, sostuvo que, pese a las dificultades actuales, los cubanos tienen “más cosas y más derechos” que en cualquier otro momento de su historia.

En ese mismo espacio, el dirigente insistió en que el país se prepara para “el peor de los escenarios” mediante “un plan de elevación de la preparación para la defensa de todo el pueblo”, que contempla, según dijo, la “participación popular” para proteger la soberanía nacional.

Cada cubano sabe qué posición y qué misión tiene que jugar en la defensa”, añadió, al asegurar que la mayoría de la población está dispuesta a respaldar al Gobierno en medio de las presiones.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: AFP

En la misma línea, el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossio, afirmó en una entrevista con NBC que las fuerzas armadas del país se mantienen en alerta ante un posible escenario de conflicto.

Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar”, señaló, aunque añadió: “De verdad esperamos que no ocurra”, dijo Fernández.

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Cabe recordar que la isla atraviesa una grave crisis energética, agudizada tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el amague de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba. Esta situación ha afectado el acceso al crudo, clave para la generación eléctrica en la isla.

Como consecuencia, el país ha registrado múltiples apagones en los últimos meses. Solo en la última semana, Cuba sufrió al menos dos cortes masivos de electricidad, reflejo de la fragilidad de su sistema energético.