Cuba se prepara para “la posibilidad de una agresión militar” de Estados Unidos

Un alto funcionario cubano aseguró el domingo que la isla comunista se prepara para un potencial ataque de Estados Unidos, pero insistió en que su país “no tiene disputa” con Washington.

Cuba asegura que está abierta a un “diálogo serio y responsable” con Estados Unidos, pero “sin injerencia”

“Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar”, dijo el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, a NBC. “De verdad esperamos que no ocurra”, agregó.

“Cuba no tiene disputa alguna con Estados Unidos. Sí tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos” a negociar, afirmó Fernández de Cossio.

La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentan el domingo restablecer el suministro eléctrico en la isla, luego del segundo apagón nacional en menos de una semana, con la red eléctrica afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Las crisis se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de la isla, el líder socialista venezolano Nicolás Maduro, fue capturado y derrocado en una operación militar estadounidense en enero.

En la entrevista, grabada en inglés antes del apagón, Fernández de Cossio continuó: “Estamos actuando de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación”.

“Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre”, indicó el alto funcionario.

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La energía ya regresó en algunas partes de La Habana, pero otras continuaban sin luz el domingo temprano. Un día antes, el Ministerio de Energía reportó una “desconexión total” del sistema eléctrico nacional en el país de casi 10 millones de habitantes.

Desde 2024 ha habido siete apagones nacionales, que complican la vida en un país en crisis económica. Los cubanos temen que la comida se dañe en los refrigeradores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Desde el 9 de enero, la isla no ha importado crudo.

Abierta a un “diálogo serio y responsable”

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, participó de un evento en Bogotá Foto: Getty Images

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó la disposición del Gobierno de la isla a un “diálogo serio y responsable” con Estados Unidos, aunque “sin injerencia”.

Rodríguez explicó, durante su intervención en un acto en Bogotá, que el país está abierto a “un diálogo serio y responsable” con el Gobierno de Estados Unidos, pero descartó cualquier “injerencia” en los asuntos internos o en su sistema político, económico o social cubano.

*Con información de AFP y Europa Pres.