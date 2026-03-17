Díaz-Canel acusa a Trump de querer “adueñarse” de Cuba y amenaza con “resistencia inexpugnable” en la isla

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel publicó este martes un mensaje en X en el que acusó a Estados Unidos de amenazar “casi a diario” con derrocar el orden constitucional de la isla y advirtió que cualquier intento de agresión externa chocará con “una resistencia inexpugnable”. El tuit llegó horas después de que Trump reiterara desde la Casa Blanca su intención de “tomar Cuba de alguna manera”.

“EE. UU. amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”, escribió Díaz-Canel. “Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos”, manifestó el líder del régimen.

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El mandatario cubano cerró su mensaje con una advertencia directa: “Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, declaró Díaz-Canel.

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel Foto: Getty Images

El tono confrontacional contrasta con el reconocimiento que el propio Díaz-Canel hizo el viernes pasado de que ambos gobiernos mantienen negociaciones en curso. Trump ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya sea de forma “amistosa” u hostil, y ha repetido que el régimen de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”.

El contexto en que llega el mensaje es de máxima presión sobre la isla. Tras la captura del dictador Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en Caracas el 3 de enero, Trump cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba y amenazó con imponer aranceles a otros países que vendieran crudo a la isla, generando apagones frecuentes y escasez de combustible.

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Cuba lleva más de tres meses sin importar petróleo del exterior, lo que impacta los servicios médicos, la educación y el transporte, con decenas de miles de pacientes esperando cirugías que no pueden realizarse por falta de electricidad.

Miguel Díaz-Canel respondió a las amenazas de Estados Unidos de tomarse Cuba. Foto: AFP

A esa crisis energética se suma la presión política. El New York Times reveló este lunes que Washington le ha transmitido a los negociadores cubanos que no habrá acuerdo mientras Díaz-Canel permanezca en el poder, aunque sin exigir el fin del sistema comunista ni medidas contra la familia Castro. Funcionarios estadounidenses consideran que la salida de Díaz-Canel podría abrir la puerta a reformas económicas estructurales imposibles bajo su liderazgo.

La tensión también se expresa en las calles. Una protesta dejó destrozos en una sede local del Partido Comunista en la ciudad de Morón, con cinco personas detenidas, en una manifestación vinculada a los problemas de suministro energético y acceso a alimentos. Díaz-Canel dijo que comprende el malestar por los apagones, pero advirtió que “lo que nunca será comprensible, justificado ni admitido es la violencia y el vandalismo”.

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En paralelo a las declaraciones de Díaz-Canel, la ONU busca una salida humanitaria al bloqueo. El portavoz del secretario general António Guterres confirmó que el organismo negocia con Estados Unidos para poder llevar petróleo a Cuba por razones humanitarias.