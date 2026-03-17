Rusia reacciona a amenaza de Trump de “tomarse” Cuba y hace pública su postura en plenas tensiones con la isla

El Kremlin optó este martes, 17 de marzo, por no valorar las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Cuba y se ha limitado a señalar que continuarán conversando con las autoridades de la isla para ver de qué manera pueden ayudar a paliar la crisis humanitaria provocada por el bloqueo estadounidense.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha remarcado que “Cuba es una nación independiente y soberana que se enfrenta a grandes penurias económicas a causa de un asfixiante embargo”, en alusión a las restricciones que Estados Unidos lleva imponiendo a la isla desde hace casi siete décadas.

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En ese sentido, y a tenor de las últimas restricciones en materia de energía, que han ocasionado falta de suministro, apagones y una creciente crisis humanitaria, Peskov señaló que están en contacto con los “amigos cubanos” para ver de qué manera pueden ayudar a contrarrestar esta situación.

“Están surgiendo importantes problemas humanitarios, así que desde Rusia estamos dispuestos a brindar toda la ayuda posible, por supuesto. Estamos trabajando en todas estas cuestiones con nuestros interlocutores cubanos”, según recogió la agencia rusa de noticias Interfax.

El presidente ruso Vladimir Putin (derecha) saluda al presidente cubano Miguel Díaz-Canel (derecha) en el Gran Palacio del Kremlin el 2 de noviembre de 2018 en Moscú, Rusia. Foto: Getty Images

Desde hace semanas Trump viene amenazando a la isla. “Será un honor tomar Cuba”, llegó a decir en las últimas horas, sin precisar cómo.

El pasado viernes, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó conversaciones con funcionarios estadounidenses y alertó de que llevaban tres meses sin recibir combustible.

Cuba ha visto reducido estos meses el suministro de petróleo que llegaba desde Venezuela tras el arresto a principios de enero del dictador Nicolás Maduro, en una histórica operación estadounidense en Caracas.

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La crisis energética se ha profundizado después de que Trump amenazara con sanciones económicas a los países que de alguna manera cubrieran esta falta de abastecimiento.

El Gobierno estadounidense de Donald Trump presiona para que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de las negociaciones que sostienen ambos países, informó el lunes el diario The New York Times.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump. Foto: Getty Images/AP

Al margen de la salida de Miguel Díaz-Canel, de 65 años y quien llegó al poder en 2018, el actual Gobierno comunista se mantendría en su lugar, según el Times.

“Según estas fuentes, los estadounidenses han hecho saber a los negociadores cubanos que el presidente debe irse, pero dejan en manos de los cubanos la decisión sobre la continuación de los acontecimientos”, señala el diario neoyorquino, que cita cuatro fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Una fuente dijo al New York Times que “remover al jefe de Estado de Cuba permitiría cambios estructurales en la economía de un país que el señor Díaz-Canel, a quien los funcionarios de (Trump) consideran de línea dura, difícilmente apoyaría”.

La gente hace fila en la calle para comprar pan en La Habana, Cuba. Foto: AP

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Con información de AFP*