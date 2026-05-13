Confirman que el carguero ruso hundido frente a España en 2024 llevaba reactores nucleares

El carguero ruso Ursa Major, que se hundió misteriosamente frente a las costas españolas en diciembre de 2024, transportaba “componentes de dos reactores nucleares” similares a los utilizados en submarinos, según un escrito del gobierno español consultado el miércoles por AFP.

Rusia lanza el misil nuclear ‘invencible’ Satán II y enciende las alarmas en Occidente

El buque, vinculado al Ministerio de Defensa ruso y sometido a sanciones estadounidenses, se hundió en la noche del 23 de diciembre de 2024 en aguas internacionales del mar Mediterráneo, a unos 110 kilómetros al sur de Cartagena, en el sureste de España.

A bordo viajaban 16 personas, entre ellas dos marineros que nunca aparecieron.

“El capitán del buque finalmente confesó” que el navío transportaba “los componentes de dos reactores nucleares similares a los utilizados por submarinos”, señala una carta del gobierno español fechada el 23 de febrero de 2026. El documento responde a una pregunta presentada ante el Congreso español un mes antes.

Según el capitán, los reactores “no portaban combustible nuclear”, aunque las autoridades no lograron confirmar esa información, de acuerdo con la carta citada en un artículo de CNN publicado en la noche del martes.

Este mismo medio y el diario regional La Verdad de Murcia, que ya había mencionado esta hipótesis a finales de diciembre, señalaron que una operación militar dirigida por la OTAN pudo haber hundido el carguero para evitar el traslado de información nuclear rusa a otros países.

Ratifican acuerdo militar de Rusia con un país de Latinoamérica y se encienden las alarmas en EE. UU.

Según ambas versiones, el buque transportaba los reactores hacia Corea del Norte, pese a que oficialmente se dirigía a Vladivostok, en el extremo oriente ruso. En aquel momento, la compañía propietaria del barco afirmó que creía que se trataba de un “atentado terrorista”.

Consultado en enero por AFP, el capitán Óscar Villar, responsable de la capitanía de Cartagena y encargado entonces de las investigaciones, evitó confirmar la hipótesis planteada por La Verdad de Murcia y posteriormente por CNN, medios que aseguran basarse en un informe de investigación español.

El carguero ruso transportaba componentes de reactores nucleares, según documentos españoles. Foto: Suministrada a SEMANA

Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional explicó a AFP haber registrado “cuatro señales sísmicas que podrían corresponder a unas explosiones submarinas” cerca de Cartagena ese día.

Según la entidad, las señales se asemejaban “a las que se hacen en tierra en canteras para extraer materiales de construcción o las que hacen los militares buceadores en sus pruebas de medidas antiminas”.

El Ministerio de Defensa de España declaró en enero que no tenía comentarios al respecto, tras varias preguntas hechas por AFP sobre el tema.

*Con información de AFP.

¿El epicentro de la Tercera Guerra Mundial? La base más peligrosa de Rusia fuera de su territorio