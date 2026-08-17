Perú militarizará las cárceles y ejercerá un control extremo que incluye el bloqueo de señales de celular

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde Llosa, ha asegurado que las Fuerzas Armadas pasarán a asumir el control perimétrico de los centros penitenciarios del país y vigilar las fronteras en el marco de la lucha contra la “inseguridad ciudadana”, por lo que “ya no tendrán un rol decorativo”.

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Así, ha explicado que contempla la implementación de sistemas de vigilancia para garantizar la seguridad, lo que inluye el uso de drones en las prisiones.

“Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol, digamos, decorativo, o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada”, aseguró el ministro.

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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control perimetral y los accesos de los penales del país, priorizando los establecimientos de máxima seguridad.

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“Hay cosas concretas que vamos a hacer, vamos a tomar control perimétrico de los penales, ahí vamos a tener un contingente para controlar el ingreso de todo, incluso el personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE)”, agregó el jefe de cartera.

“Todo va a pasar por ese control, vamos a tener equipos de escaneo, equipos de detección de metales, vamos a tener nuestros propios sistemas para bloquear señales de celular”, ha apuntado, según informaciones de la emisora de radio RPP.

Asimismo, ha explicado que el marco legal vigente es “casi prohibitivo” para capturar y expulsar del país a ciudadanos extranjeros indocumentados vinculados a actividades ilícitas, “razón por la cual el Gobierno de Keiko Fujimori incluirá, en el pedido de facultades legislativas, la modificación de las normas para agilizar estos procesos”.

Soldados en las calles de Perú Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Nosotros vamos a pedir varias modificaciones, como se catalogan a los grupos hostiles. ¿Qué es un grupo hostil? Si uno va a la frontera con el Ecuador, ¿no? Los Choneros es esta organización criminal, en el Ecuador son un grupo hostil; en el lado peruano, son organización criminal. Hoy el marco legal es casi prohibitivo para capturarlos y expulsarlos del Perú”, aseveró.

Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000).

De 1.000 homicidios en 2018, la cifra se disparó a 2.600 el año pasado. En tanto, las denuncias por extorsión, uno de los delitos que más golpea a los peruanos, pasaron de 3.200 a 26.500 en el mismo período.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

En su discurso de investidura, Keiko Fujimori anunció que los militares liderarán la lucha contra el crimen para recuperar el control interno en zonas donde actúan extorsionadores, el narcotráfico y la minería ilegal.