Abelardo De La Espriella y sus relaciones internacionales: así fue el intercambio de mensajes con naciones vecinas

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, inició labores e hizo importantes anuncios desde su primer día como máximo mandatario de los colombianos. Aunque en campaña aseguró que su vicepresidente, José Manuel Restrepo, sería el encargado de las relaciones internacionales, De La Espriella envió mensajes directos a algunos presidentes de naciones vecinas que lo felicitaron tras su posesión.

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Mensajes con Keiko Fujimori, presidenta de Perú

Coincidencialmente, Abelardo De La Espriella y Keiko Fujimori realizaron su campaña presidencial simultáneamente, pues las dos naciones eligieron su máximo mandatario en junio. Con pocas semanas de diferencia, los hoy presidentes fueron a las urnas y, representando la derecha, vencieron a sus contrincantes en las urnas.

Así, Fujimori se posesionó como presidente en Perú el pasado 28 de julio, mientras que De La Espriella hizo lo propio este 7 de agosto.

El vicepresidente, José Manuel Restrepo, Abelardo De La Espriella y Luis Yagüe, el caqueteño vendedor de panela, invitado especial de la posesión presidencial. Foto: Tomado de redes sociales

Aunque la peruana ya ejerce en su cargo, no hizo presencia en el Arena USC de Cali; sin embargo, extendió su felicitación al colombiano a través de su cuenta de X.

“Extiendo mis felicitaciones a Abelardo De La Espriella por asumir la presidencia de Colombia. En nombre del pueblo peruano, le deseo éxitos en esta nueva etapa y confío en que podremos fortalecer las relaciones de amistad y cooperación que siempre han unido a nuestras naciones”, dijo Keiko Fujimori.

A lo que el presidente colombiano le respondió amablemente y, luego de agradecerle sus buenos deseos, insistió en el trabajo en conjunto.

“Perú y Colombia comparten una historia, valores y desafíos comunes. Confío en que esta nueva etapa nos permitirá profundizar la cooperación entre nuestras naciones y trabajar juntos por un futuro de mayor prosperidad, estabilidad e integración para nuestros pueblos”, respondió De La Espriella.

Mensajes con José Raúl Mulino, presidente de Panamá

A diferencia de Fujimori, José Raúl Mulino, el presidente panameño, sí estuvo presente en la posesión de De La Espriella que se celebró en Cali. Aunque los mandatarios tuvieron una reunión presencial horas antes de la ceremonia, Molino se refirió al colombiano en su cuenta de X e hizo una promesa ilusionante.

“…Mis mejores deseos de éxito para nuestros hermanos colombianos. Seguiremos fortaleciendo nuestra cooperación en seguridad y bienestar, y vienen más vuelos para acercar aún más a nuestros dos países”, comunicó Mulino.

A lo que el presidente De La Espriella respondió con gratitud y correspondiendo a la promesa del panameño.

“Gracias, presidente Jose Raul Mulino, por acompañarnos en este momento histórico para Colombia. Panamá y Colombia somos naciones hermanas, unidas por mucho más que una frontera. Tenemos el desafío común de fortalecer la seguridad, generar prosperidad y acercar cada vez más a nuestros pueblos. Cuente con Colombia para seguir construyendo una relación sólida y de resultados. ¡Bienvenidos esos nuevos vuelos que nos unirán aún más!“, respondió De La Espriella.

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Tanto Fujimori como Mulino son mandatarios alineados con la ideología de derecha, afín con De La Espriella. Presidencias como la de Uruguay, México y Cuba, que son afines a la izquierda, no se han pronunciado sobre la presidencia de De La Espriella.