El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, salió este miércoles al paso de las críticas formuladas por sectores de la oposición contra la participación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la 81.ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York.

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Durante una sesión ordinaria del Parlamento, Rodríguez defendió la presencia de su hermana en el escenario internacional y aseguró que Venezuela ocupa un lugar central en la actual edición del encuentro de Naciones Unidas.

Rodríguez respondió así a los cuestionamientos de dirigentes opositores que han criticado la presencia de Delcy Rodríguez en Nueva York y el papel que está desempeñando en la Asamblea General.

El parlamentario defendió que la participación venezolana ha adquirido especial relevancia en esta edición del encuentro y sostuvo que las críticas no cambian, a su juicio, el protagonismo que atribuye a su país y a la presidenta encargada durante las jornadas diplomáticas.

Jorge Rodríguez dio a conocer quienes eran sus protagonistas en la 81.ª edición de la Asamblea General de la ONU. Foto: Albertonews.

“Se pueden morir de toda la envidia, pero la verdadera protagonista de esta edición de Naciones Unidas es Venezuela y Delcy Rodríguez”, afirmó el dirigente, en respuesta a los cuestionamientos de sectores opositores.

Las declaraciones se produjeron mientras la Asamblea Nacional aprobaba un acuerdo de respaldo a la participación de Delcy Rodríguez ante la ONU. Según el texto aprobado, su presencia busca llevar la voz de Venezuela al escenario internacional y defender asuntos relacionados con la soberanía, la paz y la recuperación del país.

La participación de Delcy Rodríguez ocurre en un momento de cambios en la política exterior venezolana.

La presidenta encargada llegó a Nueva York el lunes para intervenir en la Asamblea General, en lo que representa uno de sus principales escenarios diplomáticos desde que asumió el cargo tras la salida de Nicolás Maduro.

Durante su estancia en Estados Unidos, Rodríguez también ha mantenido contactos con organismos financieros internacionales y representantes de distintos países. Entre los asuntos tratados aparecen la reestructuración económica de la deuda venezolana, energía, minería y la recuperación económica.

Delcy Rodriguez Foto: Presidencia Venezuela

La presencia venezolana en Nueva York también ha estado acompañada de cuestionamientos de sectores opositores. La visita de Delcy Rodríguez se produce mientras continúan conversaciones entre representantes del chavismo y una delegación opositora, proceso respaldado por Estados Unidos y centrado en asuntos institucionales y políticos.

En paralelo, la ONU ha mantenido atención sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Un informe publicado este mes por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos señaló que persisten estructuras y prácticas represivas en el país, pese a los cambios políticos ocurridos durante 2026.

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En este contexto, Jorge Rodríguez defendió ante el Parlamento el papel internacional de Delcy y rechazó las críticas opositoras, mientras la delegación venezolana continúa desarrollando su agenda diplomática durante la Asamblea General de la ONU.