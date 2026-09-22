Durante la apertura de la 81.ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se levantó de su asiento y rodeó todo en hemiciclo hasta el lugar donde se encontraba el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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De acuerdo con fuentes de la delegación española citadas por medios españoles, Rodríguez aprovechó el encuentro para pedirle al mandatario español que ambos mantuvieran abierto el diálogo sobre la situación y el futuro de Venezuela. El mandatario español habría respondido que España mantiene su compromiso con Venezuela y con el futuro de la región.

La escena llamó especialmente la atención por el antecedente que existe entre Rodríguez y España. Su relación con el país europeo quedó marcada desde 2020 por el denominado Delcygate, cuando la entonces vicepresidenta venezolana llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas pese a que tenía prohibida la entrada al espacio Schengen debido a las sanciones de la Unión Europea.

Delcy Rodríguez y el controversial saludo con Pedro Sánchez. Foto: Getty Images

Rodríguez permaneció durante varias horas en la zona ejecutiva del aeropuerto durante la madrugada del 20 de enero de 2020 y se reunió allí con el entonces ministro español de Transportes, José Luis Ábalos. El episodio provocó una crisis política en España y abrió interrogantes sobre la gestión del gobierno de Sánchez frente a la presencia de una funcionaria sancionada en territorio aeroportuario.

Las sanciones europeas contra Rodríguez habían sido adoptadas en 2018. La Unión Europea la incluyó en su régimen de medidas restrictivas por su responsabilidad atribuida en acciones contra la democracia y el Estado de derecho, además de acusaciones relacionadas con violaciones o abusos graves de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición democrática. Las medidas incluían restricciones de viaje y congelación de activos.

Documentos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) mostraban mensajes entre Ábalos y Sánchez relacionados con la visita de Rodríguez. Ábalos comunicó a Sánchez que la vicepresidenta venezolana quería reunirse con él de manera discreta y recibió una respuesta afirmativa del entonces presidente del Gobierno.

Por qué es tan caótico el saludo entre Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez en Asamblea General de la ONU. Foto: Europa Press via Getty Images

Aquel antecedente contrasta con la escena registrada este martes en Nueva York. Rodríguez, ahora convertida en presidenta encargada de Venezuela, fue quien se acercó personalmente a Sánchez para mantener el contacto sobre el futuro del país.

El encuentro se produce además en un momento de cambios profundos en Venezuela y de intensa actividad diplomática de Rodríguez. Durante su visita a Nueva York, la dirigente venezolana se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con representantes de organismos financieros internacionales.

Por ello, el saludo entre Rodríguez y Sánchez adquirió una dimensión que va más allá de la imagen captada en el hemiciclo.

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La conversación fue breve y no se hicieron públicos detalles de un eventual acuerdo o negociación. Sin embargo, ambos dejaron abierta la posibilidad de mantener el contacto sobre la situación venezolana.