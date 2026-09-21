La “farsa” de las elecciones rusas: así califican las recientes votaciones en territorios ocupados por Rusia

Cinco países condenaron este lunes la celebración de las elecciones legislativas rusas en territorios ucranianos ocupados por Moscú y calificaron el proceso de “farsa”, al considerar que representa una vulneración de la soberanía de Ucrania y de las normas internacionales.

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Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega hicieron pública una declaración conjunta en la que rechazaron las votaciones realizadas en Crimea y en las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, territorios que Rusia reivindica como propios, pero cuya anexión no es reconocida internacionalmente.

Los cinco gobiernos señalaron que organizar elecciones para la Duma Estatal rusa en esas zonas constituye una “grave violación” de la soberanía y la independencia de Ucrania, además de contradecir la Carta de las Naciones Unidas. La declaración se produjo después de que Rusia incluyera por primera vez estos territorios ocupados dentro de unos comicios legislativos nacionales desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

MOSCÚ, RUSIA - 19 DE SEPTIEMBRE: Personas votan en las elecciones parlamentarias de Rusia en un colegio electoral de Moscú, Rusia, el 19 de septiembre de 2026. Los votantes rusos comenzarán a sufragar a primera hora del viernes para elegir a los 450 miembros de la Duma Estatal —la cámara baja del parlamento— en unos comicios de tres días que también incluyen elecciones regionales y locales en todo el país. La votación, programada del 18 al 20 de septiembre, determinará la composición de la novena legislatura de la Duma Estatal; se trata de las primeras elecciones parlamentarias que se celebran desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022. (Foto de Stringer/Anadolu vía Getty Images) Foto: Anadolu via Getty Images

Las elecciones se desarrollaron entre el 18 y el 20 de septiembre para escoger a los 450 integrantes de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso. La mitad de los diputados se elige mediante listas partidistas y la otra mitad a través de circunscripciones individuales.

En las regiones ocupadas, el proceso estuvo marcado por condiciones particulares debido a la guerra. Informes periodísticos señalaron la utilización de urnas móviles, votación a domicilio y una fuerte presencia de militares y policías rusos. También se cuestionó la ausencia de mecanismos de supervisión independientes y de garantías suficientes para verificar la transparencia del proceso.

Ucrania ha rechazado previamente cualquier intento de incorporar los territorios ocupados a procesos electorales rusos y sostiene que los resultados obtenidos allí carecen de validez. La Unión Europea también ha establecido que no reconocerá elecciones organizadas por Rusia en territorios ucranianos ocupados.

Militarización rusa. Foto: AP

Mientras tanto, los primeros resultados anunciados por la Comisión Electoral Central rusa otorgaron al partido Rusia Unida, asociado al presidente Vladímir Putin, 355 de los 450 escaños de la Duma, según cifras preliminares divulgadas este lunes.

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La controversia vuelve a colocar en el centro del debate internacional la situación de los territorios ocupados y el alcance de las decisiones electorales tomadas por Rusia en esas zonas. Para los cinco países firmantes, la realización de los comicios no modifica el reconocimiento internacional de esos territorios como parte de Ucrania.