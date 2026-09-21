Estados Unidos anuncia nueva medida agresiva contra Irán en medio del conflicto

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este lunes que las aerolíneas iraníes no podrán operar a nivel mundial a partir del próximo 23 de septiembre, como consecuencia de las nuevas sanciones impuestas por Washington en su intento de aumentar la presión económica sobre Teherán.

La “farsa” de las elecciones rusas: así califican las recientes votaciones en territorios ocupados por Rusia

“El 23 de septiembre, todas las aerolíneas iraníes dejarán de operar en todo el mundo”, declaró Bessent durante una entrevista con CNBC. El funcionario explicó que las restricciones también buscan impedir que compañías extranjeras continúen ofreciendo servicios a las aeronaves iraníes.

“Si aterrizan, no se les podrá suministrar combustible, no se les podrán prestar servicios de aterrizaje, no se les podrán vender billetes”, afirmó el secretario del Tesoro. Además, advirtió que las empresas que continúen proporcionando esos servicios podrían quedar excluidas del sistema financiero estadounidense basado en el dólar.

“El 23 de septiembre, todas las aerolíneas iraníes dejarán de operar en todo el mundo” Foto: AFP

La medida representa una nueva fase de la campaña de presión económica de Washington contra Irán, país con el que Estados Unidos e Israel mantienen un conflicto abierto desde finales de febrero, cuando ambos países lanzaron una amplia ofensiva que dejó entre los muertos al líder supremo de la República Islámica y a altos mandos militares.

En respuesta a esa ofensiva, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de hidrocarburos. El cierre provocó un incremento de los precios internacionales del petróleo y generó preocupación por sus efectos sobre el suministro energético global.

A principios de septiembre, Washington impuso sanciones contra “todas las aerolíneas iraníes restantes” que todavía no habían sido incluidas en medidas similares. El Departamento del Tesoro también dirigió sus acciones contra empresas y otros actores vinculados con el sector aeronáutico iraní que operan fuera del territorio nacional.

Las consecuencias comenzaron a extenderse a otros países. Bagdad suspendería los vuelos de aerolíneas iraníes tras el anuncio estadounidense. Georgia también prohibió el lunes a estas compañías utilizar su territorio, mientras que Mahan Air comunicó la suspensión de sus servicios hacia Turquía después de una solicitud del Gobierno turco.

Viajar a Irán actualmente conlleva riesgos importantes, y muchos gobiernos desaconsejan cualquier viaje al país. Esta es una imagen conceptual sobre viajar a Irán: muestra la moneda iraní, un vuelo y un diario de viaje. Foto: Getty Images

El sector aéreo iraní enfrenta desde hace años las consecuencias de las sanciones internacionales. Estas restricciones han dificultado la adquisición de nuevos aviones, repuestos y servicios de mantenimiento, lo que ha limitado las posibilidades de renovación y expansión de su flota.

Bessent ya había anunciado anteriormente un denominado “Día D económico” contra Irán, con el objetivo declarado de aumentar la presión financiera sobre el país. Sus últimas declaraciones se produjeron un día después de reunirse con el vice primer ministro chino, He Lifeng, durante un diálogo económico previo a la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

China mantiene importantes vínculos económicos y diplomáticos con Irán, por lo que la aplicación de las nuevas sanciones también podría convertirse en un punto de discusión dentro de las relaciones entre Washington y Pekín.

“Empecé a descubrir cómo convertirlo en realidad”: El colombiano detrás de la apuesta por el vino fino desde Ruanda

La entrada en vigor de las restricciones el miércoles permitirá determinar el alcance de la medida y su impacto sobre las conexiones internacionales de las aerolíneas iraníes.