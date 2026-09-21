Habla la esposa de uno de los colombianos enviados a EE. UU. por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse

SEMANA: ¿Cómo se produjo el traslado de su esposo desde Haití hacia Estados Unidos?

Milena Carmona: Eso mismo quisiera saber yo, porque no tengo ni idea. De hecho, es importante decirlo: no hemos recibido ninguna notificación oficial de nadie. No sé si eso se maneja así; claramente nunca hemos estado en una situación de estas y lo desconozco por completo. Pero ningún ente colombiano, ni siquiera la Cancillería, que en este caso es la entidad competente, nos informó nada al respecto. A hoy no hemos recibido ninguna comunicación oficial.

SEMANA: ¿Cómo se enteraron de lo ocurrido?

M.C.: Me enteré porque el domingo un contacto que me ha ayudado durante varios años me llamó en la mañana y me dijo que posiblemente sobre las once los iban a sacar y trasladar a Estados Unidos. Entonces avisé al grupo que tenemos las familias y así fue como todos nos enteramos.

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SEMANA: La Cancillería anunció que brindará asistencia a los colombianos enviados a Estados Unidos. ¿Cómo reciben ese mensaje?

M.C.: Después de tantos años y de todo lo que hemos vivido, quiero creer que esa asistencia sí será real. Yo tengo fe en este gobierno y espero que la justicia llegue. Pero también siento que muchas veces esos comunicados terminan siendo formalismos. Nosotros somos expertos en enviar mensajes, correos y solicitudes sin recibir respuesta. Entonces esperamos que esta vez sea diferente y que esa asistencia de la que hablan realmente se materialice.

Colombianos en Haití. Foto: SALUD HERNÁNDEZ-MORA

SEMANA: Más allá del traslado a Estados Unidos, ¿cómo estaba el proceso judicial hasta donde ustedes conocen?

M.C.: El proceso quedó en las audiencias que se realizaron el año pasado en Haití. Allí ellos tuvieron la oportunidad de presentarse nuevamente y decir lo que siempre han sostenido. En ese momento el juez desestimó varios cargos y también dejó sin efecto el escrito elaborado por el juez de instrucción anterior. Pasaron de tener siete cargos a dos.

El abogado de oficio que los representó, Joseph Thermitus, nos ayudó mucho dentro de las posibilidades que tenía, incluso estando amenazado de muerte por llevar el caso de los colombianos. Se presentaron pruebas que consideramos importantes y el proceso quedó ahí. Lo que estaba previsto era que entre octubre y noviembre de este año se reanudaran las audiencias, pero ahora todo queda en incertidumbre porque ellos ya no están en Haití.

SEMANA: ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la Cancillería durante estos años?

M.C.: Durante el gobierno de Iván Duque me llevé muchas decepciones. No recibimos apoyo directo del gobierno. Sí encontré respaldo en algunas personas de la Defensoría del Pueblo y de la Cancillería que, más por humanidad que por otra cosa, intentaban ayudarnos. Desde el comienzo nos dijeron que la defensa sería de oficio porque contratar un abogado privado costaba cerca de cuatro millones de dólares para todo el grupo, algo imposible para las familias.

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SEMANA: ¿Y en el gobierno Petro?

M.C.: Con el gobierno del presidente Gustavo Petro la situación cambió, pero tampoco sentimos el acompañamiento que esperábamos. Nos tocó una embajadora que, desde mi punto de vista, no cumplió con las expectativas. Muchas de las cosas que tuvieron los colombianos detenidos allá fueron gracias a las gestiones que hicimos nosotros mismos: comida, agua y otras necesidades básicas. Las condiciones eran muy precarias.

Después llegó la cónsul Erika Valencia, una persona a la que le tenemos un enorme agradecimiento. Ella sí nos ayudó muchísimo. Consiguió un traductor para las audiencias, algo que ni siquiera estaba garantizado, y apoyó varias gestiones necesarias para ellos. Fue clave en momentos muy difíciles.

Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe; cinco años después, 18 exmilitares colombianos fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial por el caso. Foto: X Jovenel Moïse

SEMANA: ¿Ahora qué espera en este gobierno de Abelardo De La Espriella?

M.C.: Ahora estamos ante un nuevo gobierno que apenas lleva poco tiempo. Es muy pronto para evaluar resultados. Sabemos que este caso no será la prioridad número uno de ninguna administración, pero confiamos en que alguna de las puertas que hemos tocado finalmente sea escuchada.

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SEMANA: Finalmente, ¿qué esperan de este traslado a Estados Unidos?

M.C.: Las condiciones en Haití eran prácticamente infrahumanas. De verdad, era algo terrible. En términos de dignidad, habitabilidad y bienestar, creo que la situación mejora muchísimo. Una cárcel sigue siendo una cárcel, pero al menos en Estados Unidos hay organización, limpieza y condiciones más dignas.

Por ese lado no estoy preocupada. Lo que a mí me tiene pensativa es el tema de los cargos. Desconozco qué información puedan tener las autoridades estadounidenses o qué interpretación puedan hacer sobre las personas involucradas en el caso. Eso es lo que realmente me preocupa en este momento.