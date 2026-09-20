Trasladan desde Haití a Estados Unidos a sujetos señalados de matar al presidente Jovenel Moïse: habría exmilitares colombianos

Este sábado, 20 de septiembre, se confirmó que 18 personas acusadas de participar en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fueron trasladadas hacia Estados Unidos para que respondan por este crimen.

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Específicamente, deberán enfrentar cargos ante la justicia federal en el Distrito Sur de Florida. Hasta el momento, ya son por lo menos 30 los que han sido acusados formalmente por su supuesta participación en este hecho.

El asesinato se perpetró el 7 de julio de 2021, cuando varios sujetos fuertemente armados irrumpieron en la residencia del jefe de Estado y acabaron con su vida.

Por ahora, no se conoce el nombre de los hombres que fueron trasladados desde Haití hacia el país norteamericano, pero se presume que entre este grupo hay varios exmilitares colombianos que aparentemente participaron en el magnicidio.

Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, fue el encargado de confirmar el traslado y señaló por medio de su cuenta de X que ahora se inicia una nueva etapa en el proceso.

“Hoy marca la siguiente fase importante en nuestra búsqueda de justicia por el asesinato del presidente Jovenel Moïse”, dijo.

Asimismo, precisó que, más allá de que ya hay un gran número de personas detenidas, las investigaciones seguirán adelante hasta que se logre establecer quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Moïse y cómo fue la financiación.

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“Cinco años después, seguimos llevando acusados ante los tribunales estadounidenses y aún no hemos terminado”, expresó.

Otro de los que se pronunció fue Brett Skiles, agente especial del FBI en la ciudad de Miami, que resaltó que esta nueva decisión muestra la importancia que hay para la institución de que todo el crimen sea esclarecido en su totalidad.

Jovenel Moïse, presidente de Haití que fue asesinado en 2021. Foto: AP

“Los arrestos internacionales realizados hoy subrayan el compromiso continuo del FBI de llevar ante la justicia a todos los participantes en este complot”, manifestó.

Por el momento, resta esperar a que se conozcan los nombres de los 18 detenidos que fueron trasladados hacia Estados Unidos y con ello saber cuántos son colombianos, teniendo en cuenta que muchos permanecían capturados en Haití.