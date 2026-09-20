Ejército de Estados Unidos reporta cuatro muertos en ataque antidrogas contra embarcación en el mar Caribe

Estados Unidos anunció en las últimas horas que mató a los cuatro ocupantes de una embarcación que presuntamente llevaba drogas en el mar Caribe.

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El gobierno de Donald Trump, en el poder desde enero de 2025, lanzó una guerra frontal contra los carteles de la cocaína que operan en el continente.

El mando que dirige las fuerzas estadounidenses en la región (Southcom), reportó el mas reciente ataque en medio de esa ofensiva.

Esta embarcación estaba implicada en “el narcotráfico. La operación mató a cuatro narcoterroristas”, señaló Southcom en un mensaje en redes sociales acompañado de imágenes borrosas de la acción contra la nave.

“Bajo la dirección del Mando Sur del Ejército, las fuerzas de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental han ejecutado un golpe letal y cinético contra una embarcación rápida que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe”, anunció textualmente.

En relación, el Ejército citó “información de inteligencia” que habría confirmado la relación entre la embarcación y su participación activa en el narcotráfico.

“Inteligencia confirmada ha revelado la participación activa de la embarcación en el narcotráfico. La operación mató a cuatro narco-terroristas”, indicó el comunicado.

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Más de 200 personas han muerto en ataques en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, según un conteo de AFP.

El gobierno de Trump no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones contra las que ha lanzado ataques estén implicadas en el tráfico de drogas.

Según organizaciones de derechos humanos, estas acciones podrían ser constituir ejecuciones extrajudiciales.

*Con información de AFP