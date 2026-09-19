El movimiento telúrico fue localizado en Condorcanqui, Amazonas, Perú. El Servicio Geológico Colombiano lo reportó como un evento sísmico internacional y señaló una profundidad superficial.

Un sismo de magnitud 5,2 fue registrado durante la madrugada de este sábado 19 de septiembre en Perú, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el boletín publicado por la entidad, el evento ocurrió a las 2:12 a. m., hora local, y tuvo como referencia Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, Perú.

El SGC clasificó el movimiento como un “Evento Sísmico Internacional” y señaló que tuvo una profundidad superficial. La información corresponde al boletín actualizado número 1 emitido por la entidad.

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¿Dónde ocurrió el sismo?

El epicentro reportado se encuentra en Condorcanqui, territorio peruano, por lo que el movimiento no tuvo su origen en el sur de Colombia.

Hasta el momento, el reporte compartido por el SGC corresponde a la información disponible sobre la ubicación, magnitud y profundidad del evento.

Por la magnitud registrada, el movimiento fue ubicado en el rango de alerta amarillo utilizado por el Centro Sismológico Nacional del IGP para los sismos entre 4,5 y 6,0.

Esta clasificación hace parte del sistema de referencia utilizado por la entidad para informar sobre la actividad sísmica en Perú.

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los sismos más fuertes del mundo.

El movimiento telúrico fue registrado durante la madrugada de este sábado en la región de Amazonas, Perú. Foto: X @sgcol

Perú tiene un amplio historial de fuertes terremotos. Tras la catástrofe de 1970, el Gobierno creó en 1972 el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para fortalecer la preparación ante desastres y promover simulacros.

Entre los eventos más graves se encuentran el sismo de Lima de 1974, de magnitud 8,0, que dejó 252 muertos; el terremoto de 1990, de magnitud 6,4, con 77 fallecidos y más de 11.000 viviendas destruidas; y el terremoto de 2001, de magnitud 6,9, que afectó el sur del país, dejó 74 muertos y provocó un tsunami.

En 2007, el terremoto de Pisco, de magnitud 8,0, dejó 596 personas fallecidas, mientras que en 2019 un sismo de magnitud 8,0 en Loreto causó una muerte y afectó a más de 2.500 personas.

Identificar las rutas de evacuación es clave para saber cómo actuar y salir de manera segura durante una emergencia. Foto: Getty Images

¿Qué hacer si siente un temblor?

Mantenga la calma y recuerde: agáchese, cúbrase y sujétese.

Proteja la cabeza y el cuerpo de objetos que puedan caer.

Aléjese de ventanas, vidrios, estanterías y muebles que puedan desprenderse.

No corra hacia las escaleras ni salga apresuradamente mientras el movimiento continúe.

Cuando termine el sismo, revise el lugar antes de desplazarse y verifique posibles daños.

Si hay riesgo, siga las indicaciones de los organismos de emergencia.

El SGC también monitorea sismos ocurridos fuera de Colombia que puedan registrarse o sentirse en el país.