Dos movimientos sísmicos fueron reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) este miércoles, 16 de septiembre, en el departamento del Chocó, con apenas dos minutos de diferencia entre ambos eventos.

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De acuerdo con los boletines actualizados del SGC, el primer sismo ocurrió a las 3:12 p. m. y tuvo una magnitud de 4.7. Posteriormente, a las 3:14 p. m., se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.4. Ambos eventos tuvieron sus epicentros en municipios del Chocó y se localizaron a pocos kilómetros de Sipí.

El primer temblor tuvo una magnitud de 4.7

El primer evento sísmico, registrado a las 3:12 p. m., tuvo su epicentro en Medio San Juan (Andagoya), Chocó, a una distancia de 12 kilómetros de Sipí.

El movimiento tuvo una magnitud de 4.7 y una profundidad de 40 kilómetros.

Las coordenadas reportadas por el organismo fueron: latitud de 4,58 y longitud de -76,72.

Dos minutos después se registró otro sismo

La actividad sísmica continuó prácticamente de inmediato. A las 3:14 p. m., el SGC reportó un segundo evento.

En esta ocasión, el epicentro fue localizado directamente en Sipí, Chocó, a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal. El movimiento alcanzó una magnitud de 4.4 y tuvo una profundidad de 37 kilómetros, de acuerdo con el boletín actualizado.

Las coordenadas entregadas fueron: latitud de 4,60 y longitud de -76,72.

Los dos epicentros estuvieron muy cerca

Los datos preliminares muestran que ambos movimientos se produjeron en una zona muy cercana del departamento del Chocó.

El primer epicentro fue ubicado a 12 kilómetros de Sipí, mientras que el segundo estuvo a 10 kilómetros de ese municipio. Además, los dos registros presentaron una longitud de -76,72 y profundidades similares: 40 y 37 kilómetros, respectivamente.

Por ahora, los boletines corresponden a información actualizada del SGC y están sujetos a cambios, por lo que la magnitud, localización o profundidad de los eventos podrían ser ajustadas posteriormente por el organismo.