Dos movimientos sísmicos fueron reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) este miércoles, 16 de septiembre, en el departamento del Chocó, con apenas dos minutos de diferencia entre ambos eventos.
De acuerdo con los boletines actualizados del SGC, el primer sismo ocurrió a las 3:12 p. m. y tuvo una magnitud de 4.7. Posteriormente, a las 3:14 p. m., se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.4. Ambos eventos tuvieron sus epicentros en municipios del Chocó y se localizaron a pocos kilómetros de Sipí.
El primer temblor tuvo una magnitud de 4.7
El primer evento sísmico, registrado a las 3:12 p. m., tuvo su epicentro en Medio San Juan (Andagoya), Chocó, a una distancia de 12 kilómetros de Sipí.
El movimiento tuvo una magnitud de 4.7 y una profundidad de 40 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-16, 15:12 hora local Magnitud 4.7, profundidad 40 km, Medio San Juan (Andagoya) - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/hAaXZFWje7— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 16, 2026
Las coordenadas reportadas por el organismo fueron: latitud de 4,58 y longitud de -76,72.
Dos minutos después se registró otro sismo
La actividad sísmica continuó prácticamente de inmediato. A las 3:14 p. m., el SGC reportó un segundo evento.
En esta ocasión, el epicentro fue localizado directamente en Sipí, Chocó, a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal. El movimiento alcanzó una magnitud de 4.4 y tuvo una profundidad de 37 kilómetros, de acuerdo con el boletín actualizado.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-16, 15:14 hora local Magnitud 4.4. Profundidad 37 km, Sipí - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/JMGXdTSAKE— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 16, 2026
Las coordenadas entregadas fueron: latitud de 4,60 y longitud de -76,72.
Los dos epicentros estuvieron muy cerca
Los datos preliminares muestran que ambos movimientos se produjeron en una zona muy cercana del departamento del Chocó.
El primer epicentro fue ubicado a 12 kilómetros de Sipí, mientras que el segundo estuvo a 10 kilómetros de ese municipio. Además, los dos registros presentaron una longitud de -76,72 y profundidades similares: 40 y 37 kilómetros, respectivamente.
Por ahora, los boletines corresponden a información actualizada del SGC y están sujetos a cambios, por lo que la magnitud, localización o profundidad de los eventos podrían ser ajustadas posteriormente por el organismo.