Tembló en Chocó y lo sintieron en varias regiones: “Cortico, pero fuerte”

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo sismo de magnitud 4.5, que tuvo como epicentro Istmina, Chocó.

El movimiento telúrico se registró a las 11:42 a. m. de este viernes, 11 de septiembre.

“Evento sísmico - Boletín actualizado 1, 2026-09-11, 11:42 hora local. Magnitud 4.5, profundidad 41 km, Istmina - Chocó, Colombia”, fue el reporte del SGC.

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El sismo se sintió en varias regiones de Colombia, tal como lo reportaron algunos internautas.

“Lo sentí fuerte en Cali”; “Montenegro, Quindío, duro”; “Se sintió en Punta Gallinas”; “Se sintió fuerte en Buga, Valle del Cauca”; “Pereira, duro”; “Cortico, pero fuerte”, fueron los comentarios de algunos internautas en el reporte del SGC.

Tras ese temblor, que tuvo como epicentro Chocó, en Cali evacuaron a algunas personas de empresas.

En Cali evacuaron a algunas personas de empresas tras el sismo de magnitud 4,5, cuyo epicentro se ubicó en Istmina, Chocó. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/BqEdvS9pFl — Revista Semana (@RevistaSemana) September 11, 2026

La Alcaldía de Cali informó que no ha recibido reportes de emergencias.

“Frente al sismo de magnitud 4.5, con epicentro en Itsmina, Chocó, y que se sintió en Cali, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo activó los protocolos de monitoreo y realizó un barrido en toda la ciudad. Hasta el momento, no se han recibido reportes de emergencias asociadas a este movimiento telúrico. De manera preventiva, se han registrado evacuaciones en algunas edificaciones de las zonas centro y sur de Cali, de acuerdo con los protocolos establecidos”, reportó la Alcaldía de Cali.

Recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano ante un sismo

Durante un sismo, el SGC aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato. Si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas, según el lugar en el que se encuentre:

En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.

si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia. En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.

observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor. Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.