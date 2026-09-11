Una víctima más para la ‘curva de la muerte’ en Bogotá: así fue el fatídico accidente

En las primeras horas de la mañana del 11 de septiembre, se registró un grave siniestro vial con consecuencias fatales en la localidad de Teusaquillo, al centro-occidente de la capital.

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El incidente involucró a un conductor de motocicleta que transitaba por la avenida NQS en sentido norte-sur, a la altura de la avenida de Las Américas, sector conocido en la movilidad urbana por la complejidad de su trazado vial, apodado como la ‘curva de la muerte’.

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De acuerdo con las primeras hipótesis manejadas por las autoridades de tránsito, el motociclista habría perdido el control de su vehículo al tomar la curva situada bajo el paso elevado.

El fuerte impacto contra una de las columnas de concreto del puente vehicular le causó lesiones de gravedad que ocasionaron su deceso instantáneo en el lugar de los hechos.

Cronología del accidente y reportes de movilidad

Las unidades de emergencia y la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá recibieron el reporte inicial de la conflagración vial antes del amanecer. La entidad distrital precisó que el evento ocurrió exactamente a las 04:16 a. m., disponiendo de inmediato el envío de patrullas de tránsito y cuadrillas de la red asistencial para atender la contingencia en la vía arterial.

[04:16 a.m.] #GestiónDelTráfico ⚫ Siniestro vial con fatalidad en la loc/ Teusaquillo, por caída de motociclista en la NQS con Av. Américas, sentido norte-sur.



🧑‍✈️ @TransitoBta y grupo de criminalística en desplazamiento.



⭕ Vías alternas: Calle 26, Cra. 7 y Av. Circunvalar. pic.twitter.com/Uq6iLbVRxD — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 11, 2026

Con el fin de coordinar el flujo vehicular y resguardar la escena, la entidad confirmó que “se presentó un siniestro vial con fatalidad en la localidad de Teusaquillo por caída de motociclista en la NQS con Av. Américas, sentido norte-sur”, procediendo al acordonamiento del carril implicado y desviando a los automovilistas que se desplazaban hacia el sur de la ciudad.

Labores de criminalística y levantamiento en la escena

El desarrollo de las diligencias judiciales obligó al cierre parcial del corredor vial durante el pico matutino de movilidad. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación y la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá asumieron la inspección técnica del cadáver y el levantamiento de evidencias en el asfalto.

[5:40 a.m.] #Atención ⚫ Finalizan labores de investigación por siniestro vial con fatalidad en la Av.NQS con Av. Américas, sentido norte-sur.



🕊️Sector movilidad de solidariza con la familia de la víctima y lamenta la fatalidad en vía. https://t.co/BkaHkSsjWu pic.twitter.com/twnPVVco2V — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 11, 2026

Hacia las 05:30 a. m., los organismos encargados continuaban en el sitio recolectando elementos para esclarecer las causas exactas del choque.

Las autoridades informaron que las labores de investigación y criminalística finalizaron cerca de las 05:40 a. m., momento en el que se logró la habilitación completa del tránsito en la avenida NQS, recomendando a los conductores mantener límites de velocidad moderados en tramos de alta siniestralidad.