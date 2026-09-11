La comunidad del barrio Catalina, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, no sale del asombro después de que un niño de un año de edad fuera abandonado en la madrugada de este jueves 10 de septiembre.

Video muestra el momento exacto en el que mujer abandonó a bebé de un año durante madrugada y en plena calle de Bogotá

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, un habitante escuchó ruidos en la calle y golpes contra su casa, por lo que, al verificar, encontró al pequeño totalmente solo.

Tras esto, avisó a las autoridades y algunos policías llegaron hasta el sitio y se hicieron cargo del menor. Una de las cosas que más llamó la atención fue lo que se encontró junto al niño.

Poco después de recuperarlo y verificar su estado de salud, se revisaron las cámaras de seguridad para conocer cómo había llegado hasta este punto.

Imagen del momento en el que la mujer abandona al pequeño. Foto: @PoliciaBogota

En los videos se observa el momento en el que una mujer, quien sería su mamá, llega con él envuelto en una cobija y con una maleta blanca y negra.

Tras algunos segundos en la zona, finalmente dejó al bebé en la calle junto al morral y se fue; ya poco después es que el habitante del sector se percató de la presencia del niño.

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La Policía confirmó que en el interior de la maleta fueron encontrados algunos elementos para el cuidado del niño, más precisamente pañales, pañitos y hasta algunos de sus juguetes.

La institución también precisó que el menor quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que se encargará del restablecimiento de sus derechos.

Por el momento, no se sabe con exactitud quién era esta mujer, su parentesco con el niño y los motivos que la llevaron a abandonarlo en plena calle y durante la madrugada en este barrio de la capital del país.

La Secretaría de Seguridad también se pronunció, al indicar que se está realizando la verificación correspondiente del video. “Este material está siendo analizado para determinar el grado de responsabilidad de esta mujer frente a estos hechos”, señaló.