Identifican al hombre que llevaba muertas a su esposa y a su hija en un carro en la vía al Llano: estos son los nuevos detalles

Hay gran conmoción por el hallazgo de dos cuerpos en el interior de un carro en la vía al Llano. El vehículo estaba siendo manejado por un sujeto que, según las primeras informaciones, hizo caso omiso a la orden de pare de agentes de tránsito, pero más adelante fue detenido.

Aterrador hallazgo en la vía al Llano: conductor llevaba dos mujeres muertas al interior de un carro

Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento de Cundinamarca, entregó más detalles del caso y confirmó la identidad del hombre, quien es señalado de ser el asesino.

De acuerdo con el mandatario, las dos víctimas eran una mujer y su hija menor de edad. Por su parte, el detenido es el esposo de la primera y el papá de la segunda. Esta persona responde al nombre de Donis David Fonseca, de 44 años.

Este sujeto es oriundo del departamento del Cesar y, según confirmó el gobernador, actualmente se desempeñaba como vigilante, pero anteriormente había estado en el Ejército como soldado profesional.

Las primeras versiones de las autoridades apuntan a que los homicidios se cometieron el pasado 7 de septiembre en la localidad de Usme, en el sur de la ciudad de Bogotá.

Al parecer, después de cometer este doble asesinato, el sujeto habría subido los cuerpos al carro y se habría trasladado por diferentes lugares del país. En un principio, se dirigió hacia el municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas.

Tras esto, regresó y finalmente tomó la carretera entre Bogotá y Villavicencio, también conocida como vía al Llano. Allí, llegó a un retén donde agentes de tránsito intentaron detenerlo, pero Fonseca no obedeció y continuó su camino.

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Un poco más adelante, exactamente en el kilómetro 17+400 de esta carretera, en la entrada al municipio de Chipaque, finalmente se logró su detención y se confirmó que llevaba los dos cuerpos sin vida.

Las autoridades, por el momento, no han dado a conocer cuáles fueron las causas de muerte de la madre y la hija, así como tampoco se conocen los motivos por los que el hombre presuntamente cometió este doble crimen.

Las autoridades investigan los motivos detrás del doble homicidio. Foto: Getty Images/iStockphoto

“La investigación avanzará a manos de la Fiscalía de Cundinamarca y esperamos medidas ejemplarizantes para este criminal, este asesino”, dijo el gobernador Rey.

Donis David Fonseca fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras avanza la investigación en su contra y se esclarece todo lo que hay detrás.