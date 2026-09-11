Colombia tendrá este viernes 11 de septiembre una jornada marcada por contrastes: mientras varias zonas enfrentarán lluvias moderadas a fuertes, especialmente en el Caribe, Pacífico, Andina y Orinoquía, otras tendrán condiciones mayormente secas. A

demás, el Ideam advierte sobre temperaturas elevadas y una sensación térmica que podría ser muy alta durante la tarde.

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Lluvias fuertes en varias regiones del país

Los mayores acumulados de lluvia en las próximas 24 horas son probables en sectores del centro y sur de la región Caribe, el norte de la región Andina y el oriente de la Orinoquía.

También se esperan precipitaciones en sectores del centro y sur del océano Pacífico y zonas puntuales del nororiente de la Amazonía.

En la región Caribe, el panorama será principalmente nublado, con lluvias moderadas a fuertes durante la tarde en sectores del sur de Córdoba, norte de Bolívar, centro y norte de Magdalena, sur de Atlántico y norte de Cesar.

Durante la noche y la madrugada las precipitaciones podrían extenderse e intensificarse en Cesar, Bolívar, Sucre, Magdalena y Córdoba.

En el Pacífico también se prevé una jornada lluviosa. Durante la mañana podrían presentarse precipitaciones moderadas a localmente fuertes en el occidente y sur de Chocó y en el norte y occidente del Valle del Cauca.

En la tarde, las lluvias alcanzarían además sectores del Cauca y Nariño.

Para la región Andina se pronostican lluvias moderadas a fuertes en diferentes momentos del día.

En la mañana, los principales focos estarán en Caldas y Tolima, mientras que durante la tarde las precipitaciones podrían presentarse en Antioquia, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca.

En horas de la noche, las lluvias más fuertes se concentrarían en el norte de Antioquia, amplios sectores de Santander, Norte de Santander, el noroccidente de Cundinamarca y diferentes zonas de Boyacá.

Algunas áreas del norte y occidente de Santander y Norte de Santander, así como del norte y oriente de Antioquia, podrían mantener las precipitaciones durante la madrugada.

Por su parte, en la Orinoquía se esperan condiciones mayormente nubladas durante buena parte de la jornada, con lluvias moderadas a fuertes y persistentes en Vichada y sectores de Casanare y Meta.

En Arauca, las precipitaciones más importantes podrían presentarse durante la madrugada en el área oriental.

Cerro de Guadalupe. El pronóstico del IDEAM señala para Bogotá una mañana mayormente nublada, con posibilidad de lloviznas en sectores del norte y el oriente. En la tarde podrían presentarse lluvias aisladas en diferentes zonas de la ciudad. Foto: Getty Images

Ideam advierte por sensación térmica muy elevada

El pronóstico también llama la atención sobre las temperaturas máximas, que podrían ubicarse por encima de lo normal para esta época del año en amplios sectores del Caribe, los valles de los ríos Magdalena y Cauca y el oriente de la región Andina.

La combinación de temperaturas elevadas con altos niveles de humedad atmosférica podría generar una sensación térmica muy alta durante la tarde.

Por esta razón, se mantiene alerta roja por sensación térmica en sectores puntuales y corredores del Caribe, el valle medio del río Magdalena y algunas áreas de la Orinoquía y la Amazonía.

En contraste, se estiman condiciones mayormente secas en zonas locales del nororiente del Caribe, el sur de la región Andina y el sur de la Amazonía.

¿Qué pasará con el tiempo en Bogotá?

En Bogotá se espera una mañana con cielo entre parcial y mayormente nublado, pero con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lloviznas en sectores del norte y del costado oriental de la ciudad.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse lluvias aisladas, especialmente en zonas del oriente, norte y sur de la capital. La temperatura máxima estimada será de 19 °C.

Para la noche se prevé cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.