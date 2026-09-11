Corrupción en la UNGRD: testigo clave de la Fiscalía imploró ser trasladado a un sitio especial de reclusión por motivos de seguridad

Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el conocimiento del riesgo de la Unidad Nacional de Protección de Riesgo del Desastre (UNGRD), reiteró su petición para ser trasladado a un centro especial.

Tras avalarse el principio de oportunidad, Barreto Gantiva, uno de los testigos de cargo de la Fiscalía General, se comprometió a declarar en varios procesos penales contra exministros del Gobierno Petro, excongresistas, exfuncionarios, contratistas y empresarios.

“Me encuentro en un sitio de reclusión en Ibagué; me trasladaron de (la cárcel) Modelo. Resulta y pasa que, por mi condición, yo debo estar en un sitio de reclusión especial”, resaltó el exsubdirector de la UNGRD.

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Pese a que, junto a su defensa, ha solicitado que se revise su situación jurídica y el lugar de reclusión, hasta la fecha no ha obtenido una respuesta satisfactoria por parte de las respectivas autoridades judiciales.

“Me encuentro en un patio de sindicados por delitos comunes. Usted sabe (en referencia a la juez) que es un tema muy complejo en realidad, para mí por ser un caso mediático y por todo lo que viene ocurriendo”, reseñó Barreto Gantiva.

Barreto Gantiva pidió que se tenga en cuenta su solicitud para ser trasladado a un centro de reclusión especial.

“La comunicación ha sido muy difícil. La idea es que pueda estar en un establecimiento especial de reclusión para funcionarios públicos”, agregó.

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Ante esta situación, el defensor del exsubdirector de la UNGRD manifestó la necesidad de trasladarlo a otro centro carcelario. “Es testigo contra varias personas”.

El exfuncionario ya obtuvo un principio de oportunidad por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.

Su declaración, según ha señalado la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, ha sido clave para el proceso que se adelanta en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, quien se encuentra prófugo de la justicia.

El caso está relacionado con el desvío de un contrato avaluado en 100.000 millones de pesos, que estaba en poder de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

“Consistió en conseguir en acopio con César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, una reunión entre Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y Olmedo de Jesús López Martínez, con el propósito de conseguir la reducción de los recursos del convenio celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la ANT, de los cuales lograron reducirse 100.000 millones de pesos, liberando y trasladando la diferencia a favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a cambio de que Barreto Gantiva y César Augusto Manrique Soacha direccionaran la contratación que se realizaría por dichos recursos”, señaló la fiscal al explicar el rol de Barreto Gantiva en la organización que se conformó en 2023.

El próximo 29 de septiembre se definirá si se prorroga o no el principio de oportunidad que tiene desde hace un año el exsubdirector de la UNGRD.