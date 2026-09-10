Juliana Guerrero reaparece con camándula en mano: “Volveré y será hermoso … me verán en la calle”

Juliana Guerrero, la misma que el expresidente Gustavo Petro aseguró era una muchacha humilde y revolucionaria, fue condenada por el delito de fraude procesal. Reconoció su responsabilidad y un juez fijó una pena de tres años de cárcel.

Le recuerdan a Petro mensaje en el que defendía “hasta el final” a Juliana Guerrero: “Fue cómplice”

Ahora, como condenada, grabó un video para decirles a sus seguidores que muchas de las noticias que tenían su nombre estaban equivocadas, a pesar de que fue ella misma la que tomó la decisión de reconocer responsabilidad en un delito y convertirse en una exfuncionaria condenada en el llamado gobierno del cambio.

Sentada, con los pies subidos en el sillón y una camándula en la mano, aseguró que quería contarle al país quién es Juliana Guerrero realmente y no la mujer a quien trataron de “moza” o de seducir para alcanzar el espacio que se ganó en el gobierno del expresidente Petro.

“Dijeron que yo era una ladrona, cuando no presentaron ni una sola prueba. Crearon una narrativa sin escuchar mi versión y se creyeron jueces condenándome socialmente, eso cuando en materia judicial yo no tengo ningún inconveniente en ir y dar la cara y este medio de comunicación nunca se retractó, ni me dio la oportunidad de controvertir o escuchar mi versión”, dijo en el video Juliana Guerrero.

La aspirante al viceministerio de la Igualdad, dijo que la mayoría de noticias eran calumnias, inventos sobre su vida y su trayectoria, pero que ella “no paga con la misma moneda”. En el video aseguró que guardó silencio por mucho tiempo, pero que es hora de que Colombia se entere realmente de quién es e hizo una pequeña autobiografía.

“Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar hasta donde llegué y todo esto lo cuento porque yo no quiero provocar el odio, ya guardé bastante silencio, resistí todas las calumnias que inventaron sobre mí y yo no pago con la misma moneda, pero creo que ya es suficiente para todos, para mí y para ustedes. Creo que ya la gente está aburrida de verme la cara en todos lados. Así que yo quiero que ustedes sepan quién soy”, explicó Guerrero.

Juliana Guerrero reconoció ante la justicia cometer el delito de fraude procesal y la Procuraduría pidió investigarla por falsedad en documento público. Ella advierte que todo el proceso judicial la golpeó con fuerza, incluso en su autoestima, hasta el punto de sentir vergüenza de sí misma.

Expresidente Gustavo Petro y Juliana Guerrero. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

“Tengo el corazón roto y mi autoestima un poco destruida y es paradójico que yo siempre he utilizado una frase que es: lo primero que tenemos que proteger es el corazón. A mí me humillaron, me hicieron sentir vergüenza de mí misma, me hicieron sentir que yo no tenía derecho a vivir, a salir y a sonreír”, advirtió la exfuncionaria.

Aunque advierte que no quiere victimizarse con lo que el país ya conoce, que no es otra cosa que la condena por fraude procesal, aseguró que existen las segundas oportunidades y ella será un ejemplo de eso, todo mientras insiste en que se trata de designios de Dios.

“Tomar esa decisión no fue fácil y marca a cualquier ser humano. Yo no vengo aquí a victimizarme, ni a minimizar mis acciones; ustedes saben lo que pasó, pero, a veces uno tiene derecho a entender que el ego no importa cuando la paz y la salud mental están en juego y yo quise priorizar eso sobre cualquier cosa. Sentí que perdí todo, me sentí vacía y es incómodo todas las veces que yo vi mi nombre en tantas noticias”, dijo Juliana Guerrero.

La condenada exfuncionaria les dijo a sus seguidores que no tienen que creer “casi todas” las noticias que se publican sobre ella y finalizó con una sentencia: “Volveré y será hermoso”.