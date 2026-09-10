Por primera vez en Colombia, la Fiscalía General de la Nación realizó una judicialización por el delito de acceso carnal a un animal, en Santander, una conducta castigada mediante la Ley 2627 de 2026.

Gobierno De La Espriella reglamenta la Ley Ángel: actuarán contra el maltrato animal sin esperar heridas visibles

El procesado fue identificado como Edwin Lionicio Vélez Cardozo, a quien las autoridades señalan como posible responsable de los hechos. La investigación indica que todo habría ocurrido el pasado 30 de agosto en San Vicente de Chucurí, Santander.

Según la Fiscalía, la canina habría sido retenida por el señalado agresor en inmediaciones del barrio Campestre y posteriormente trasladada hasta su residencia. Allí, de acuerdo con la investigación, el hombre realizó actos sexuales con el animal.

Las graves afectaciones que sufrió Luna

Después de lo ocurrido, la perrita presentó sangrado e inflamación en varios órganos, además de cambios en su comportamiento. Las autoridades registraron una disminución de su actividad habitual y del consumo de alimento, así como aislamiento y conductas de huida cuando alguna persona intentaba acercarse.

Los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilada también dan cuenta de que las acciones atribuidas al procesado habrían ocasionado problemas crónicos en la salud y la integridad física de Luna.

Ante la gravedad de los hechos, un fiscal de la Seccional Santander, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), presentó al señalado agresor ante una juez con función de control de garantías.

La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal a animal, en concurso con lesiones que afectan gravemente la salud o la integridad física del animal. Vélez Cardozo no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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Nuevas medidas contra el maltrato animal

El caso se conoce en medio del fortalecimiento de las herramientas jurídicas para enfrentar las agresiones contra los animales en Colombia.

Este 9 de septiembre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella reglamentó la denominada Ley Ángel, con disposiciones para que las autoridades puedan intervenir frente a situaciones de maltrato sin que necesariamente tengan que esperar a encontrar heridas visibles.

La judicialización de Vélez Cardozo marca ahora otro precedente: según la Fiscalía, es la primera actuación judicial por el delito de acceso carnal a un animal desde que se reglamentó la Ley 2627 de 2026.