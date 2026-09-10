Hallan sin vida a madre e hija dentro de un carro en la vía al Llano; capturan al padre

Las autoridades operativas de la Policía de Cundinamarca, en coordinación con el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey Ángel, hicieron oficial la detención de un individuo de 44 años señalado como el presunto responsable del homicidio de su esposa y su hija menor de edad.

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El procedimiento de captura se hizo efectivo tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de las víctimas en el interior del automóvil que conducía el sospechoso, durante un operativo de control desplegado sobre la vía al Llano.

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Según los reportes preliminares entregados por las unidades de investigación judicial, el doble crimen se habría perpetrado el pasado lunes 7 de septiembre en la localidad de Usme, al sur de Bogotá.

Posteriormente, el acusado habría iniciado un desplazamiento por carretera hacia el municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas, para luego dirigirse nuevamente hacia el corredor vial que conecta a Villavicencio con la capital del país.

Hallazgo de los cuerpos y detención en la vía al Llano

La detención del sospechoso se concretó en la noche del 9 de septiembre a la altura del kilómetro 17+300 del corredor vial Bogotá-Villavicencio.

Las patrullas de la Policía Nacional abordaron el vehículo que se encontraba estacionado a un costado de la carretera tras una alerta emitida por el personal de la concesión vial, cuyos operarios notaron una actitud irregular en el conductor.

Respecto al operativo realizado en la zona geográfica del departamento, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, detalló que “a las 8:40 fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, entre ellas una menor de edad, al interior de un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía Bogotá-Villavicencio”, precisando que, tras la inspección del automotor, los uniformados procedieron a la captura del conductor, quien sostenía un vínculo de parentesco directo con las dos víctimas fallecidas.

Perfil del capturado y judicialización del caso

El hombre capturado por las autoridades fue identificado como Dionnys Fonseca, de 44 años y natural del departamento del Cesar.

De acuerdo con la información suministrada por los organismos de inteligencia, el individuo laboraba como guarda de seguridad privada y registraba experiencia en la Fuerza Pública tras haberse desempeñado años atrás como soldado profesional del Ejército Nacional.

Frente a la gravedad de las imputaciones, la Fiscalía Seccional de Cundinamarca asumió de manera directa los actos urgentes y la investigación penal correspondiente.

El ente judicial avanza en la recolección de material probatorio para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, con el fin de presentar al detenido ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y la imputación de cargos por feminicidio agravado.